PS5 : Un youtubeur achète une console plaquée or à 8000$

Une PS5 plaquée or à 8000$, ça vous branche ? Car une telle console existe et elle est limitée à 250 exemplaires. Un youtubeur a pu mettre la main dessus et nous présente la bête dans une vidéo !

La fameuse PS5 en or – Crédit : Capture d’écran YouTube

La PS5 de Sony est un véritable carton, en rupture de stock mondial malgré la pandémie/crise financière. Pour faire face à cette pénurie, le constructeur nippon promet que de nouvelles consoles arriveront bientôt. Il faut dire que les joueurs n’ont jamais été aussi nombreux qu’en ces temps de COVID-19, cloitrés chez eux et s’évadant grâce un large catalogue de jeux. Et même si le dernier State of Play de Sony a déçu, les consommateurs sont toujours plus nombreux à vouloir mettre la main sur une PS5. Certains ont la chance d’avoir plus de moyens que d’autres et c’est le cas d’un youtubeur qui a acheté une console un peu spéciale. Une PS5 plaquée or estimée à 8000 dollars, rien que ça.

Une PS5 luxueuse certifiée par Sony

C’est un joueur d’eSport dont la fortune est estimée à 15,5 millions de livres sterling grâce à FIFA qui s’est offert un cadeau de taille. Ce youtubeur, appelé Miniminter, a dévoilé une PS5 plaquée or d’une valeur estimée à 8000$… Depuis plusieurs années, des sociétés ont l’habitude de proposer des produits tech customisés et luxueux. Caviar en est le parfait exemple, entreprise russe qui a récemment commercialisé des AirPods Max d’Apple à… 88000$. Ici, c’est Sony qui certifie cette machine exclusive, limitée à 250 exemplaires.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, Miniminter a déballé sa console pour révéler à ses 4,63 millions d’abonnés. Bien évidemment, en plus de la PS5, on trouve une DualSense (rien ne nous dit si cette dernière sera victime ou non du PS5 Drift…) et des écouteurs. Le pack contient également un certificat d’authentification signé par Sony. De quoi prouver que cette PS5 plaquée or à 8000$ est véritable.

Si vous avez la chance d’avoir un compte en banque bien garni, vous pourrez vous procurer cette PS5 plaquée or (encore faut-il avoir un amour pour les objets luxueux). Bien évidemment, grâce à sa fortune amassée avec l’eSport, le youtubeur montre également qu’il possède une PS5 « normale » et une Xbox Series X. Dans les réponses de la vidéo, cette PS5 impressionne une majorité de joueurs venus découvrir cet objet rare.

