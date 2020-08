PS5 : une démo de gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart démontre la puissance du SSD

La Gamescom Opening Night Live 2020 a été l’occasion pour Sony de dévoiler davantage d’informations pour beaucoup de jeux vidéo ainsi que de nouvelles bandes-annonces.

Rift Apart, un des nombreux jeux du catalogue de la PlayStation 5, est sans aucun doute l’un des rares titres qui ne pourraient presque certainement pas exister sur une console de la génération actuelle. En effet, dans cette démo de 7 minutes, nous avons pu assister à des voyages instantanés vers d’autres dimensions.

Les héros ouvrent des failles interdimensionnelles et les traversent de manière très fluide pour se rendre dans de nouveaux environnements, et ce, sans temps de chargement. Cela est rendu possible par la puissance du SSD des consoles next-gen, qui permet de s’affranchir des temps d’attente au moment de rentrer dans une nouvelle partie du monde. Cependant, ce n’est pas sans inconvénient. Sony a souvent déclaré que son SSD était des centaines de fois plus rapide que le disque dur plus traditionnel de la PS4, et cette démo nous le démontre bien.

On peut également constater la beauté du jeu, grâce aux impressionnants effets de ray-tracing, qui permettent à la lumière de se réfléchir dynamiquement sur toutes les surfaces.

La DualSense également à l’honneur

La manette devrait grandement améliorer l’expérience de jeu par rapport à ce que nous connaissons avec les consoles actuelles. Elle serait capable de faire ressentir aux joueurs les gouttes de pluie, en permettant un retour haptique exceptionnel. Le directeur de Godfall avait donné davantage d’informations sur les possibilités de la DualSense.

Ratchet & Clank: Rift Apart profitera également des retours haptiques de la manette de la PS5. Les joueurs pourront, par exemple, appuyer légèrement sur la détente pour tirer avec un seul canon, ou jusqu’au bout pour un tir à deux canons. Chaque arme aura droit à son propre retour haptique. La vidéo complète est disponible ci-dessous.

