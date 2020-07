PS5 : voici comment Sony pourrait rendre sa console compatible avec les jeux des précédentes

Sony a dévoilé plus de détails sur la PlayStation 5 et ses jeux, en se tournant vers l’avenir. Cependant, quelqu’un a récemment dévoilé un brevet qui suggère que la société s’intéresse également à son passé.

La PS4 ne devrait pas la seule console à voir ses jeux devenir compatibles avec la prochaine console de Sony. Chaque génération de consoles promet de grandes avancées technologiques par rapport aux consoles précédentes. La PlayStation 5 ne fait pas exception à la règle.

Crédit : Sony

Le brevet a été révélé par un utilisateur de Twitter appelé @renka_schedule. Il indique que certains jeux PS1, PS2 et PS3 peuvent être stockés dans le cloud être joués via une machine virtuelle. Celle-ci émulerait les systèmes d’exploitation des consoles d’origine.

PS5 : et si la console de Sony était noire ?

En outre, l’idée principale de ce brevet est de créer une machine virtuelle sur la PS5 pour pouvoir ensuite jouer en streaming à des jeux conçus pour des consoles plus anciennes. Dans une certaine mesure, Sony le fait déjà avec la PS4 où, grâce au service de streaming PS Now, les utilisateurs peuvent jouer à des jeux PS3. Il s’agissait essentiellement de vous faire payer pour jouer à des classiques de la PS3 que vous possédiez peut-être déjà.

Sony souhaite rattraper son retard

Si Sony pouvait faire fonctionner cette technologie, et si elle s’avère être plus qu’une simple mise à jour de PS Now, ce serait une très bonne nouvelle pour les joueurs qui achèteront la nouvelle Playstation, dont les précommandes devraient être ouvertes à partir du 13 juillet.

En effet, la rétrocompatibilité a toujours été le domaine où la PlayStation a été à la traîne par rapport à la Xbox One. Celle-ci est compatible avec les disques originaux de la Xbox et de la 360. Cela donne aux joueurs nostalgiques une excellente raison de les conserver tout en utilisant la dernière génération de console.

Microsoft a d’ailleurs déjà annoncé que cette rétrocompatibilité serait poursuivie sur les prochaines Xbox Series X et Series S.

Source : @Renka_schedule