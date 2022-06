PS5 : vous devriez arrêter d’utiliser le mode repos, voici pourquoi

Si vous avez une PS5, sachez que de plus en plus de problèmes ont été signalés avec l’utilisation du mode repos. Si certains sont ennuyeux, d’autres sont carrément dommageables pour certains joueurs. Si Sony aura tenté de corriger ces problèmes par le biais de différentes mises à jour, une poignée d’utilisateurs indiquent qu’il vaut mieux ne pas l’utiliser, pour l’instant du moins.

Mode repos PS5 © Tom’s Guide FR

Le mode repos de la PlayStation 5 s’enclenche après une certaine période d’inactivité. Très pratique, ce mode permet à la console de continuer à charger les manettes ou télécharger des mises à jour tout en réduisant considérablement sa consommation d’énergie.

Malheureusement, il s’avère que le mode repos cause beaucoup plus de problèmes qu’il n’en résout. Les différents bugs relatifs à ce mode ne sont pas nouveaux, mais ils subsistent aujourd’hui. Et ce, malgré les différents correctifs déployés par Sony.

De nombreux problèmes signalés avec le mode repos de la PS5

Voilà bientôt deux ans que les utilisateurs de PS5 rencontrent des problèmes avec le mode repos de leur console. L’un des soucis les plus fréquemment signalés est que la console s’éteint, purement et simplement. Ce qu’elle n’est bien évidemment pas censée faire. Une fois rallumée, la console affiche le message d’erreur « Votre PS5 n’a pas été éteinte correctement », comme si l’utilisateur avait débranché la prise d’alimentation de la console alors qu’elle était sous tension.

Certains utilisateurs remontent des plantages fréquents du système, parfois accompagnés de fichiers de sauvegarde corrompus ou supprimés. Dans le pire des cas, certains utilisateurs ont même indiqué que le mode repos avait complètement brické leur PS5, rendant la console inutilisable et bonne pour être renvoyée en garantie.

Il semblerait que la grande majorité de ces problèmes surviennent après l’utilisation du jeu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ce qui a conduit James Stevenson d’Insomniac à dire sur Tweeter qu’ils enquêtaient sur le problème.

Comment désactiver le mode repos de la PS5 ?

Que vous ayez ou non rencontré des problèmes avec le mode repos sur votre PS5, il pourrait être judicieux de désactiver cette fonction par précaution. Ou du moins, éviter temporairement de l’utiliser jusqu’à ce que Sony ait résolu tous les problèmes. Pour le désactiver :

Accédez au menu Paramètres.

Sélectionnez Système.

Allez sur Gestion de l’alimentation, puis sur Définir le délai avant que la PS5 passe en mode repos.

Basculez les paramètres sur Ne pas passer en mode repos.

Mode repos PS5 © Tom’s Guide FR

S’assurer que le mode repos est désactivé sur PS5 est le seul moyen de se prémunir contre les pannes et les échecs de téléchargement du micrologiciel. Dans l’attente de correctifs de la part de Sony, bien sûr.