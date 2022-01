PSVR 2 : le casque pourrait être présenté lors d’un State of Play en février

Concept PSVR 2 © Future

Cela fait déjà presque trois mois qu’a eu lieu le dernier State of Play. Diffusé à la fin du mois d’octobre 2021, l’événement PlayStation avait dévoilé plusieurs titres à venir, comme Deathverse, First Class Trouble ou We are OFK.

Vu l’heure, le passage à la nouvelle année et en l’absence de communiqués officiels, il est parfaitement logique que les rumeurs s’accumulent au sujet d’un nouvel événement dédié à la PS5. Aujourd’hui, plusieurs sources s’accordent à dire que Sony pourrait proposer son prochain State of Play en février 2022, avec son nouveau casque de VR en figure de proue, le très attendu PSVR 2.

Une présentation du PSVR 2 et de son design courant février 2022 ?

La rumeur provient initialement de Thomas Henderson, que l’on connaît pour ses leaks souvent justes au sujet des franchises Battlefield et Call of Duty. « Les rumeurs disent que le prochain événement Sony pourrait avoir lieu en février, si l’on se base sur les différents événements médiatiques de ce mois-ci et des dates PlayStation passées » indique-t-il sur Twitter. « Il s’agira probablement d’un State of Play, avec le potentiel d’être, à mon avis, vraiment énorme ».

Alors que Sony a dévoilé certaines des spécifications techniques de son prochain casque VR au CES 2022, la firme nippone n’a toujours ni montré ce à quoi il ressemblera, ni à quel prix il sera disponible. Nous ne connaissons bien évidemment pas non plus sa date de sortie. Nous savons en revanche qu’il sera proposé avec un jeu exclusif développé par Guerrilla Games, Horizon Call of the Mountain.

Ce nouvel événement sera également l’occasion pour Sony d’évoquer la sortie de God of War: Ragnarök en 2022, qui se fera exclusivement sur PS5. Le jeu très prometteur, basé sur l’univers de Harry Potter et qui semble être tombé dans l’oubli Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, pourrait lui aussi refaire surface, tout comme Horizon Forbidden West, qui déboulera pour rappel le 18 février 2022.

