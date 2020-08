PUBG Mobile : la mise à jour 1.0 arrivera le 8 septembre et promet de révolutionner le jeu

En plus de cette nouvelle mise à jour, PUBG Mobile a également annoncé le championnat mondial de sport PUBG MOBILE (PMGC) avec une cagnotte de 2 millions de dollars qui débutera fin novembre.

Sorti en 2018 sur iOS et Android, PUBG Mobile est un des jeux les plus populaires sur mobile. Après s’être récemment doté d’une mise à jour qui permettait au jeu de tourner à 90 FPS sur les téléphones OnePlus. Cette exclusivité devrait se terminer le 8 septembre, jour de la sortie de la plus grosse mise à jour de PUBG Mobile à ce jour.

Elle apportera une augmentation de 30 % de la fréquence d’images par seconde et une diminution de 76 % de la latence, selon le type d’appareil que vous utilisez. Le jeu fait également l’objet d’un certain nombre de révisions visuelles et conceptuelles, notamment des améliorations à l’écran du hall principal et la refonte du parachutage, du sprint et d’autres mouvements dans le jeu.

Les contrôles ont également fait l’objet d’une refonte, avec notamment un « mode de commutation multi-écrans » (l’équipe n’a pas été plus précise que cela). Il y a également une interaction avec les lunettes de visée des fusils pour changer le grossissement et une interface de prématch mieux organisée. Vous pourrez également personnaliser votre équipement.

Deux tournois en un

En ce qui concerne son tournoi esportif, PUBG Mobile va combiner la Ligue mondiale et le Championnat mondial existants en un seul « méga-événement », a déclaré James Yang, directeur de PUBG Mobile Global Esports. Des équipes professionnelles de toutes les régions du monde participeront au PUBG Mobile Global Championship, qui se tiendra en novembre.

En raison des contraintes liées au coronavirus, cette saison est appelée « saison zéro« . En effet, le studio espère un retour à la normale l’année prochaine. PUBG sortira sûrement gagnant de la guerre qui fait actuellement rage entre Epic Games (Fortnite) et Apple.

Toutes les nouveautés sont à retrouver dans la vidéo ci-dessous.

