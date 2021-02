PUBG New State : un nouveau jeu de Battle Royale futuriste sur Android et iOS

L’univers PUBG se développe avec un nouveau jeu mobile pour iOS et Android appelé PUBG : New State. Celui-ci va propulser le Battle Royale vers une version plus futuriste. En plus de profiter d’une refonte graphique, le titre va revoir ses mécaniques de jeu en profondeur.

Le jeu est développé par Krafton, en partenariat avec PUBG Studio. PUBG New State aurait été créé de zéro pour offrir une meilleure expérience.

PUBG New State – Crédit : PUBG

Contrairement au jeu PUBG Mobile actuel, le deuxième jeu PUBG New State va offrir aux joueurs un jeu tout à fait unique dans l’écosystème mobile, puisqu’il ne sera pas disponible sur PC ni sur les consoles. D’après le studio, l’histoire se déroulerait plusieurs années après le PUBG original, qui a récemment reçu une mise à jour apportant de nouveaux pouvoirs spéciaux.

PUBG New State semble introduire une fonctionnalité qui ressemble au système Blueprints présent dans Call of Duty : Black Ops Cold War. En effet, il sera possible de modifier davantage les armes que l’on peut trouver sur la carte, plutôt que de simplement ajouter des skins.

Une refonte graphique bienvenue

Les graphismes et autres éléments seront améliorés afin d’offrir une meilleure expérience par rapport à ce que les joueurs ont déjà dans la version mobile actuelle de PUBG. Comme le jeu a été entièrement développé de zéro, on imagine qu’il sera également beaucoup plus optimisé que PUBG.

PUBG New State – Crédit : PUBG

D’après le trailer du jeu, les joueurs seront largués dans une carte nommée Troi, en 2051. Celle-ci mesurera 8 x 8 km, et accueillera jusqu’à 100 joueurs. On peut noter la présence d’armes futuristes, de drones, de boucliers balistiques et même de ce qui semble être une voiture électrique. La moto semble avoir fait l’objet d’une refonte tant visuelle que sonore, tout comme les autres véhicules. La mise à jour 1.0 de septembre avait déjà révolutionné PUBG en septembre, mais ce nouveau jeu semble pousser l’expérience encore plus loin.

Le processus de préinscription pour PUBG New State a déjà commencé et il est très facile de s’y inscrire. Il vous suffit d’ouvrir le Google Play Store sur votre smartphone Android et de rechercher PUBG New State, et de cliquer sur « Préinscription ». Cette préinscription n’est pas encore disponible pour les joueurs sur iOS. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand PUBG compte sortir le jeu, mais celui-ci arriverait en 2021.

Source : PUBG