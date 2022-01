Punisher : le vrai logo sera un jour de retour, selon Kevin Smith

Selon le réalisateur, scénariste et expert en bande dessinée Kevin Smith, les fans de Punisher peuvent être rassurés : le logo classique va faire son retour.

Le « vrai » logo de Punisher sera bientôt de retour © Marvel

Le célèbre réalisateur, écrivain, producteur et fan de bandes dessinées Kevin Smith a participé au récent débat autour du reboot de Punisher, par Marvel Comics, et à la controverse entourant les modifications apportées au logo emblématique du personnage. Lors d’un épisode de son podcast, Fatman Beyond, Smith a déclaré que les fans du vieux Punisher peuvent être sûrs que ces changements ne dureront pas éternellement.

Le nouveau logo de Punisher ne durera pas éternellement

Dans son podcast, Kevin Smith a abordé la controverse du changement de logo, en déclarant qu’il comprenait les raisons du choix de Marvel de « faire évoluer » son personnage. Le Punisher est incroyablement populaire depuis des décennies et principalement reconnaissable à ce fameux logo en forme de crâne sur sa poitrine, un symbole adopté par des personnes avec lesquelles Marvel ne veut pas être associé, comme certains groupes de personnes qui ont pris d’assaut le Capitole, le 6 janvier 2022.

Voir aussi : The Punisher : combien de fois Marvel a-t-il tué son personnage ?

Le réalisateur a toutefois souhaité appporter quelques mots de réconfort pour les fans contrariés par la décision de Marvel. « Si vous attendez assez longtemps, tout reviendra à sa place, un jour ou l’autre. Rien n’est éternel » a-t’il annoncé lors de son podcast, affirmant fermement que le Punisher récupérera son crâne à un moment ou à un autre. Et quand il le fera, Marvel vendra « un milliard d’exemplaires ».

Rappelons qu’après deux ans d’absence suite à la diffusion de la série Netflix, le vaisseau-mère des Avengers a annoncé la sortie prochaine d’une toute nouvelle série dédiée au Punisher. Ce projet est dépeint comme « le point culminant et définitif » des aventures de Frank Castle. Sa date de sortie reste inconnue.