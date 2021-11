PureVPN : -88% sur le Plan 5 ans pour le Black Friday

Pour profiter du Plan de 5 ans PureVPN à 1,03€/mois, l’enseigne vous fait passer par deux offres.

1 – Rendez-vous d’abord sur le site de PureVPN et profiter de -88% de réduction sur le Plan 5 ans qui se retrouve à 68,95€ par an. Il passe ainsi de 9,60€/mois à 1,14€/mois.

2 – Avant de valider votre achat, inscrivez le code “BF15” et profitez de -15% supplémentaires sur votre commande. Le Plan 5 ans PureVPN se retrouve ainsi à 58,61€, soit 0,97€/mois.

Attention, cette offre n’est valable que pour le Black Friday. Ne perdez donc pas votre temps et rendez-vous dès maintenant sur le site de PureVPN.

PureVPN : un accès au streaming US et des serveurs sécurisés avec une vitesse x2

En souscrivant le Plan 5 ans PureVPN, vous pouvez profiter de l’application PureVPN, compatible avec Android, iOS, Linux, Mac, Windows et bien d’autres. Elle vous fait bénéficier des services suivants :

Plus de 6500 serveurs dans plus de 78 pays.

Un réseau VPN de 20 Gigabits.

Des informations en direct sur toutes les chaînes de streaming.

10 connexions multiples au lieu de 5 habituellement.

Des serveurs 100% physiques et basés sur RAM.

PureVPN est désormais audité par KPMG, un cabinet d’audit qui fait partie des Big Four et qui certifie que PureVPN propose un VPN sans log. Aussi, PureVPN n’est plus basé à Hong-Kong, mais aux Îles Vierges Britanniques.

Autre grande nouvelle : PureVPN a amélioré ses serveurs à tous les niveaux et double leur vitesse. Les serveurs proposent ainsi une connexion allant jusqu’à 20Gbit/s ! Vous pouvez ainsi choisir, par exemple, un serveur américain et vous connecter sur Netflix US, Hulu ou encore HBO max et profiter des catalogues US avec une connexion ultra performante. PureVPN vous permet aussi de suivre des sports internationaux en direct comme la Formule 1, MotoGP, etc.

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, cliquez sur le bouton ci-dessous :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par PureVPN.