Pour les soldes, Boulanger vous propose ce bon plan concernant le purificateur d’air Xiaomi Mi Air Purifier 3H. Il bénéficie actuellement d’une réduction de 25% soit un prix final de 149,99€ au lieu de 199,90€.

Soldes hiver : purificateur d’air Xiaomi Mi Air Purifier 3H à 149,99€

Cette grande tour rectangulaire pourrait bien très vite se retrouver dans votre intérieur. Grâce à elle, votre environnement va devenir plus sain puisque l’appareil de Xiaomi est conçu pour éliminer la pollution et les bactéries qui s’installent chez vous. A noter que le préfiltre permettra d’éliminer les plus grosses poussières ainsi que les cheveux. C’est donc un produit qui devrait convenir parfaitement aux personnes touchées par des allergies.

Pendant les soldes d’hiver, Boulanger propose une remise de 25% sur ce produit, il vous reviendra donc à 149,99€ au lieu de 199,90€. De plus, vous pourrez retirer votre purificateur d’air dans votre magasin et ainsi vous épargner les frais de port.

Voici les caractéristiques du Xiaomi Mi Air Purifier 3H :