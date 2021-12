Purosangue : les lignes du premier SUV de Ferrari se dessinent

La prochaine Ferrari SUV a été repérée effectuant des tests sous sa forme finale. Il apparait déjà clairement que la Purosangue (pur-sang en italien) n’est pas une Rolls-Royce Cullinan ou une Bentley Bentayga, mais adopte une posture plus proche de la route et plus élégante qui comble dans une certaine mesure l’écart avec les lignes sportives habituelles des voitures de Ferrari.

La version finale de la Purosangue a été surprise en test – Crédits : Instagram/@moriacolom

L’avant au nez de requin suggère des liens avec le coupé Roma, situé devant un long capot (un peu comme les voitures phares V12 de Ferrari) et des passages de roue abritant de larges pneus Michelin. Des ouvertures dans le camouflage des deux côtés du prototype ont été repérées, laissant supposer que l’un est pour le carburant et l’autre pour l’électricité. En conséquence, un système hybride rechargeable est suspecté.

Un SUV qui garde les traits sportifs de Ferrari

Comme décrit par la société, le modèle reposera probablement sur une version allongée de l’architecture en aluminium de Ferrari Roma, avoisinant les 5 mètres.

Nous nous attendons à voir un moteur V12 non électrifié, tandis que des variantes hybrides avec un V6 provenant des 296 GTB et un V8 provenant de la SF90 Stradale suivront probablement dans un proche avenir. La version phare, à moteur V12, devrait offrir une puissance d’environ 800 ch, ce qui en ferait l’un des modèles les plus rapides au monde.

Ferrari s’oriente progressivement vers l’électrique

Ferrari a déjà commencé sa marche vers l’électrification avec son premier modèle hybride, le SF90 Stradale, lancé en 2019. Par ailleurs, un prototype de Ferrari SF90 Stradale a curieusement été retrouvé accidenté en Allemagne. Les curieux se demandent si les tests effectués concernaient vraiment une amélioration de la Stradale ou bien des systèmes destinés aux futurs modèles comme celui en question aujourd’hui.

Si aucun autre détail de la Ferrari Purosangue n’a été révélé pour le moment, le constructeur redouble clairement d’activité ces derniers temps. Ferrari devrait dévoiler globalement son SUV performant dans le courant de 2022, tandis que son lancement aura lieu en 2023.

Source : Thedrive