Quake tourne sur l’Apple Watch 26 ans après sa sortie

Quake fonctionne sur l’Apple Watch et il tourne même plutôt bien pour un portage aussi atypique. Un développeur a porté le célèbre FPS développé par id Software sur l’Apple Watch Series 5 et il tourne à 60 FPS.

Cette fois-ci, ce n’est pas DOOM qui est porté sur un support inattendu, mais l’original Quake. Sorti en 1996, Quake se distingue de DOOM par son moteur 3D qui permet aux joueurs de voir tous les éléments du jeu en trois dimensions. Par conséquent, les portages de Quake peuvent être considérés comme étant plus impressionnants que ceux de DOOM. Porter un jeu comme celui-ci sur n’importe quel support n’est pas évident.

Quake tourne sur l’Apple Watch – Crédit : MyOwnClone / YouTube

Il y a quelques mois, un développeur a notamment réussi à lancer DOOM sur une brique LEGO. C’était un défi improbable qui n’a pas manqué d’impressionner la communauté. Un autre développeur vient de réussir à faire tourner Quake sur une Apple Watch, la Series 5 plus précisément. Le résultat est plutôt pas mal puisque le FPS d’id Software tourne à 60 FPS sur la montre connectée.

Quake fonctionne aussi avec le gyroscope de l’Apple Watch

Le développeur « MyOwnClone » a partagé son défi dans une vidéo YouTube. Il montre le lancement de Quake sur l’Apple Watch et quelques secondes de gameplay. Quatre boutons tactiles permettent d’avancer, de tirer et de se tourner vers la gauche et vers la droite. Le portage tire complètement parti de l’Apple Watch puisque la couronne digitale permet de regarder vers le haut et vers le bas.

Encore plus étonnant, le jeu fonctionne aussi avec le gyroscope de la montre connectée. Ce ne sont évidemment pas des conditions optimales pour jouer, mais Quake fonctionne vraiment. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il tourne toujours aux alentours des 60 FPS en 640 x 480. L’expérience est donc loin de celle de Quake II en ray tracing, mais cela reste un défi original.

Enfin, vous ne retrouverez évidemment pas l’application disponible au téléchargement dans l’App Store, mais vous pouvez l’essayer sur votre Apple Watch. Le développeur a effectivement publié le code complet sur GitHub. Parmi les autres défis improbables réalisés avec DOOM, un scientifique a réussi à apprendre à des rats à jouer à DOOM. La prochaine étape est donc peut-être de les faire jouer à Quake ou à d’autres FPS.

Source : Kotaku