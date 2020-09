Qualcomm annonce le Snapdragon 8cx Gen 2 5G pour les ordinateurs portables

Le Snapdragon 8cx Gen 2 5G n’est pas une modification radicale qui rend obsolète l’actuel Snapdragon 8cx, celui-ci pousse la plateforme plus loin grâce à des technologies plus récentes.

Crédit : Snapdragon 8cx Gen 2 5G – Qualcomm

Le Snapdragon 8cx avait déjà deux ans, puisqu’il avait été annoncé en 2018. Il était donc temps pour Qualcomm de dévoiler son successeur. La puce aura la lourde tâche de concurrencer les nouveaux processeurs Intel de 11ème génération ainsi que les Ryzen 4000 d’AMD, en proposant des ordinateurs « connectés en permanence ».

Qualcomm affirme que la puce, qui a un TDP de 7W, permet de profiter de performances 18 % plus élevée qu’un processeur Core i5 Ice Lake de 10ème génération 15W et jusqu’à 51 % de plus qu’un Core i5 Hybrid avec un TDP de 7W, de la gamme Lakefield d’Intel. Qualcomm a également déclaré que le nouveau Snapdragon offre une productivité par watt jusqu’à 39 % supérieure à celle du Core i5 de 10e génération et 58 % de plus que le Lakefield. Pour l’instant, nous ne connaissons pas sa fréquence ni son nombre de coeurs.

Des fonctionnalités haut de gamme

Côté fonctionnalités du 8cx Gen 2 5G, le processeur prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1, la technologie audio Aqstic de Qualcomm (qui est utilisée pour « l’annulation de l’écho et la suppression du bruit« ) et la prise en charge de deux écrans externes 4K 60 Hz.

Pour ce qui est de la connectivité, le processeur est, comme son nom l’indique, compatible 5G. Il prend en charge les bandes Sub-6G et mmWave. Le 8cx Gen 2 5G devrait être commercialisé pour la première fois dans un ordinateur Acer Spin 7, qui sera le premier PC portable 5G d’Acer.

