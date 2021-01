Quel logiciel utiliser pour monter des vidéos facilement pour votre chaîne YouTube ?

Pour vous aider à monter vos vidéos YouTube, nous avons sélectionné un logiciel de capture d’écran et d’enregistrement vidéo, très simple à prendre en main, qui comporte en plus des outils de montage vidéo performants : Wondershare DemoCreator.

Vous êtes fan de Jean-Baptiste Viet ? Vous suivez toutes les vidéos d’AtOmium et ne manquez jamais le nouveau Live de Grafikart ou des Teachers du Web ? Peut-être souhaitez-vous aussi vous lancer dans l’aventure des vidéos en streaming ?

Vous avez une bonne thématique de tutoriels vidéo à mettre en ligne sur l’informatique ou des démos de jeux vidéo et vous souhaitez concrétiser votre rêve pour devenir youtubeur et influenceur sur les réseaux sociaux ?

Plus facile à dire qu’à faire ! Vous avez votre sujet, votre cible, votre chaîne et vos comptes sur les réseaux sociaux sont déjà prêts. Un scénario pour le premier logiciel ou le premier jeu que vous allez tester est d’ailleurs déjà en cours d’écriture. Mais avez-vous le bon outil pour enregistrer et monter votre projet vidéo ? Il existe bon nombre d’éditeurs et de logiciels de montage vidéo. L’important est de choisir celui qui correspond complètement à votre projet et s’adapte à son utilisateur.

Pour vous aider dans votre tâche, nous avons sélectionné un logiciel de capture d’écran et d’enregistrement vidéo, très simple à prendre en main, qui comporte en plus des outils de montage vidéo performants : Wondershare DemoCreator.

Déjà connu pour ses utilitaires de conversion (UniConverter), de récupération de fichiers perdus (Recoverit) ou de contrôle parental, FamiSafe, l’éditeur Wondershare propose également un puissant et très complet logiciel de montage vidéo : Wondershare Filmora. Beaucoup plus simple mais garantissant un résultat optimal pour vos créations personnelles, Wondershare DemoCreator est aussi recommandé pour les enseignants qui souhaitent réaliser des cours vidéo pour leurs étudiants. Les employés en télétravail plébiscitent ce logiciel notamment pour des présentations vidéo de produits ou de projets. Nul besoin de le faire en live, vous pouvez enregistrer en toute sérénité votre présentation.

Pourquoi utiliser Wondershare DemoCreator ?

Wondershare DemoCreator est un logiciel polyvalent et intuitif, qui vous assiste dans la création de votre projet vidéo de A à Z, de l’enregistrement à l’exportation, en passant par l’édition, l’ajout d’effets et le montage.

Disponible au téléchargement pour Windows et Mac, le logiciel regroupe deux spécialités propres à la vidéo. Il permet d’enregistrer vos séquences vidéo via votre webcam, mais aussi de capturer ce qui se passe sur votre écran, tout en proposant des outils d’édition et de montage vidéo. Le youtubeur pourra alors créer une vidéo pertinente qui reflétera sa personnalité et retranscrira en vidéo, le tutoriel ou la démonstration de jeu vidéo à partager avec ses followers.

Vidéo d’un frag, tir qui permet d’éliminer un adversaire dans un jeu vidéo de tir à la première personne (FPS) ©Wondershare

De par son interface facile d’accès et ses fonctionnalités basiques et avancées, Wondershare DemoCreator s’adresse aussi bien aux utilisateurs novices qu’aux plus expérimentés dans le domaine du montage vidéo. Il prend en charge de nombreux formats de fichiers en importation et en exportation. L’interface est en français et facilite la configuration de votre projet en quelques clics.

Voilà un outil complet et performant pour démarrer une activité d’influenceur !

Comment enregistrer le flux de votre webcam avec Wondershare DemoCreator ?

Téléchargez et installez Wondershare DemoCreator en suivant simplement les différentes étapes d’installation. Aucun logiciel tiers ne s’installera sans votre autorisation.

Sur la page d’accueil de DemoCreator, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour accéder aux différents paramètres de capture.

Interface principale de DemoCreator ©Wondershare

Notez que quelques astuces et commandes utiles sont fournies à la première utilisation. Cliquez sur Démarrer.

Guide de l’utilisateur d’enregistrement ©Wondershare

Désactivez le mode capture d’écran en cliquant sur le bouton « Ecran » afin d’enregistrer uniquement le flux vidéo de votre webcam. Vous avez aussi la possibilité de capturer simultanément le flux de votre webcam et votre écran, mais si vous vous trompez dans votre explication, vous devrez recommencer l’intégralité de votre vidéo.

Désactivez la capture d’écran. ©Wondershare

Dans l’encart « Appareil d’enregistrement », vous pouvez régler le volume du micro, activer la webcam en cliquant sur l’icône et désactiver l’enregistrement du son système en cliquant sur l’icône du haut-parleur.

Réglez l’enregistrement du flux de la webcam. ©Wondershare

Cliquez sur le bouton rouge pour démarrer l’enregistrement. Un compte à rebours vous avertira du début de l’enregistrement.

Démarrez l’enregistrement. ©Wondershare

Cliquez une nouvelle fois sur le bouton rouge pour terminer la capture et accéder à l’éditeur de DemoCreator. Vous avez la possibilité de supprimer et de recommencer votre enregistrement autant de fois que nécessaire via la commande au centre, sous le bouton rouge.

Terminez l’enregistrement. ©Wondershare

Notez qu’en stoppant l’enregistrement, vous le sauvegardez et l’importez dans l’éditeur vidéo, qui se lance de manière automatique.

Comment enregistrer votre écran avec Wondershare DemoCreator ?

Pour réaliser une vidéo tutoriel sur un logiciel ou un jeu vidéo, il vous faut maintenant procéder à l’enregistrement vidéo de votre écran.

Cliquez sur le bouton rouge « Enregistrer » pour lancer l’outil de capture et cliquez sur le bouton « Ecran » pour activer l’enregistrement de ce qui se passe sur votre écran. Vous pouvez préciser la taille de l’écran ainsi que sa résolution.

Activez l’outil d’enregistrement vidéo de votre écran ©Wondershare

Dans la section « Appareil d’enregistrement », vous pourrez désactiver la webcam et le micro en cliquant simplement sur leurs icônes respectives. Il est également possible de désactiver le son système pour ne conserver que les mouvements de votre curseur et les applications que vous exécutez sur votre ordinateur.

Wondershare DemoCreator vous invite à délimiter la zone d’enregistrement sur votre écran en glissant les différentes poignées sur les côtés et les coins. Cliquez sur le bouton rouge pour lancer l’enregistrement. Un compte à rebours de 3 secondes se lance automatiquement.

Déterminez la zone d’enregistrement ©Wondershare

Veillez à faire sortir le panneau de commandes de Wondershare Democreator de la zone d’enregistrement, car tout ce qui se trouve dans cet encart sera automatiquement capturé dans votre vidéo.

Vous aurez certainement remarqué la petite commande à activer “Outil de dessin sur l’écran”. Elle permet d’afficher l’outil de dessin et d’annotation pendant l’enregistrement d’écran. Cette nouveauté, intégrée dans la dernière mise à jour du logiciel, vous permet de mettre en avant certains éléments de votre écran avec des flèches, des cadres, des traits et autres dessins libres. Pour utiliser un élément de dessin, cliquez simplement sur l’outil souhaité et sélectionnez la couleur et l’épaisseur désirées.

Pour stopper l’enregistrement, cliquez à nouveau sur le bouton rouge. Si votre enregistrement vous satisfait, cliquez une nouvelle fois sur le bouton rouge pour exécuter automatiquement le lancement de l’outil d’édition vidéo et l’importation de votre capture.

Comment monter votre vidéo avec Wondershare DemoCreator ?

Maintenant que vous avez enregistré vos séquences webcam et capture d’écran, il est temps de passer au montage vidéo.

L’éditeur de DemoCreator se présente de manière simple et intuitive. Au centre, la fenêtre de prévisualisation de votre montage. À gauche, la liste des rushs (des séquences filmées qui vont constituer votre vidéo), des menus, des outils et des principales fonctionnalités sont affichés latéralement. En bas, la timeline vous permettra d’ajouter autant de pistes vidéo, et audio que nécessaire.

DemoCreator bénéficie d’une interface intuitive et ergonomique. ©Wondershare

Cliquez sur le bouton « Importer » pour intégrer des fichiers médias ou un dossier de fichiers médias. Vous pouvez importer des enregistrements effectués directement avec DemoCreator, mais également d’autres éléments sauvegardés localement sur votre PC. Ils viennent ainsi s’ajouter dans la bibliothèque de médias.

Importez vos rushs. ©Wondershare

Ensuite, il vous suffit de glisser-déposer vos séquences vidéo dans la timeline. Vous pouvez les disposer sur une même piste ou les superposer sur des pistes séparées. Les éléments audio sont automatiquement séparés des vidéos et se placent sur des pistes spécifiques.

Glissez vos rushs dans la timeline. ©Wondershare

En sélectionnant une séquence vidéo dans la timeline, vous accédez à quelques outils d’édition. Vous pouvez redimensionner l’image, la faire pivoter, modifier son emplacement (dans une intégration en mode PiP, Picture in Picture, par exemple, qui vous permet d’intégrer une autre vidéo en miniature dans un coin de votre vidéo), accélérer ou ralentir sa vitesse, ou encore ajuster l’opacité des vidéos.

Manipulez vos rushs vidéo rapidement. ©Wondershare

Il en va de même pour les fichiers audio que vous aurez importé et glissé-déposé dans une autre piste de la timeline.

Manipulez vos rushs audio rapidement. ©Wondershare

Pour passer harmonieusement d’une séquence à une autre, DemoCreator met à votre disposition des effets de transitions. Pour accéder aux différents effets proposés, cliquez sur l’icône dans le menu latéral de gauche et glissez-déposez la transition que vous souhaitez intégrer à votre montage, directement entre 2 séquences vidéo dans la timeline.

Ajoutez des transitions entre deux plans pour harmoniser votre vidéo. ©Wondershare

Pour faciliter la réalisation de votre présentation vidéo, vous pouvez également ajouter des titres selon différents modèles proposés par Wondershare Democreator. Comme pour tous les effets proposés par le logiciel, il suffit de glisser-déposer l’élément dans la piste de la timeline et d’en ajuster ensuite les effets.

Ajoutez des modèles de présentation pour parfaire vos présentations. ©Wondershare

Attardons-nous quelques instants sur l’un des nouveaux effets intégrés dans la nouvelle version de Wondershare Democreator : L’effet Zoom et Panoramique (Pan & Zoom). Cliquez sur le menu des effets dans le volet latéral de gauche et sélectionnez l’effet en question.

Découvrez l’effet Pan & Zoom de Democreator ©Wondershare

Cet effet vous permet de zoomer temporairement sur une partie de votre écran afin de mettre en avant et de souligner une zone spécifique de votre écran. Pour l’activer, glissez simplement l’effet sur la piste vidéo de votre timeline à l’emplacement où vous souhaitez qu’elle se déclenche. Notez que vous pouvez déplacer les points de départ et de fin de l’effet en les glissant sur la timeline.

Activez et ajustez l’effet Pan & Zoom ©Wondershare

Double-cliquez sur votre effet dans la timeline pour ouvrir l’outil d’édition. Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors et vous propose de déterminer l’emplacement et le sens du zoom ou du panoramique. Vous pouvez l’éditer depuis les commandes situées en bas de la fenêtre. Un outil de prévisualisation facilite la vérification de l’effet désiré.

Editez votre vidéo avec l’effet Pan & Zoom ©Wondershare

Notez que bien d’autres effets, flèches, annotations, titres, stickers, fond vert et effets d’animations sont disponibles et peuvent facilement être intégrés à votre projet. Pour les ajuster sur votre écran, il vous suffit de les sélectionner dans la timeline et de les déplacer depuis la fenêtre de prévisualisation.

Intégrez d’autres effets avec Democreator ©Wondershare

Votre projet est achevé, il est maintenant temps de le finaliser et de le sauvegarder. Cliquez sur le bouton « Exporter », en haut à droite de l’interface du logiciel et connectez-vous à votre compte Wondershare.

Exportez votre projet. ©Wondershare

Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le mode d’enregistrement gratuit ou payant selon l’abonnement désiré. Si vous choisissez le plan gratuit, DemoCreator appliquera un filigrane sur la vidéo finale.

Sélectionnez un plan gratuit ou payant avant de poursuivre. ©Wondershare

Suivez les instructions de l’étape suivante, et remplissez les différents champs : format de sortie, titre de la vidéo, répertoire d’enregistrement, codecs vidéo et audio, résolution, taux binaires et d’échantillonnage, nombre d’images par seconde. Cliquez enfin sur « Exporter ».

Personnalisez les paramètres d’exportation. ©Wondershare

Il ne vous reste plus qu’à patienter jusqu’à la fin de l’opération. Pour uploader directement votre projet sur YouTube, cliquez sur « Exporter » dans l’interface de l’éditeur, sélectionnez YouTube et identifiez-vous à votre compte Google.

Connectez-vous à votre compte Google pour uploader vos vidéos sur YouTube depuis DemoCreator. ©Wondershare

Il ne vous reste plus qu’à remplir les titres, descriptions, tags et catégorie de votre projet, ainsi qu’à définir la qualité d’image et la confidentialité de la vidéo. Cliquez une dernière fois sur « Exporter » et le tour est joué.

Conclusion

Wondershare Democreator dispose donc de nombreux atouts pour vous assister dans la mise en place technique de vos vidéos. Regrouper les outils d’enregistrement et de montage vidéo dans un seul et même logiciel est un avantage indéniable au niveau de la prise en main des outils.

En prime, l’éditeur Wondershare intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour rendre l’expérience utilisateur toujours plus intuitive et ludique.