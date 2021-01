Quels ont été les fabricants de smartphones les plus populaires au monde en 2020 ?

Selon Canalys, Samsung conserve sa place de leader du marché avec 20 % de parts de marché en 2020, contre 22 % en 2019. Il est suivi de près par Apple, à 16 %, et Huawei à 15 %.

Etude Canalys Q4 2020 et 2020 – Crédit : Canalys

Les expéditions mondiales de smartphones ont atteint 359,6 millions d’unités au quatrième trimestre 2020, soit une légère baisse de 2 % par rapport à l’année précédente. Sur toute l’année, ce sont près de 1 265 000 000 de smartphones qui ont été vendus, contre 1 367 000 000 l’année dernière. Cette baisse de 7 % peut s’expliquer par la pandémie actuelle et les restrictions imposées par les gouvernements du monde entier, qui ont empêché beaucoup de magasins de d’ouvrir normalement.

Samsung domine le marché en 2020, Apple s’atteint des sommets au quatrième trimestre

Le quatrième trimestre est généralement le meilleur pour l’entreprise américaine. C’est à cette période qu’Apple commercialise ses nouveaux iPhone, et il semble que les nouveaux iPhone 12 soient un succès commercial puisque les ventes ont augmenté de 4 % par rapport à la même période l’année dernière. En effet, seulement deux semaines après son lancement, l’iPhone 12 était déjà le smartphone 5G le plus vendu au monde. Cependant, le modèle le plus petit de la gamme, l’iPhone 12 mini, ne se vendrait pas aussi bien que les autres. Face aux ventes décevantes, Apple aurait pris la décision de réduire la production du smartphone.

Le grand perdant de 2020 est sans doute Huawei, qui a vu ses ventes diminuer de 22 % par rapport à 2019, et sa part de marché de 3 %. De plus, le fabricant chinois ne figure même plus dans le TOP 5 des fabricants les plus populaires du quatrième trimestre. Déjà au troisième trimestre, nous pouvions constater que les ventes de Huawei diminuaient fortement par rapport à ces concurrents. Cela peut s’expliquer par les restrictions imposées par le gouvernement des États-Unis, qui empêche Huawei d’utiliser les services Google sur ses smartphones.

Xiaomi semble être le fabricant qui a été le moins impacté par la pandémie, puisque ses ventes ont augmenté de 19 % en 2020, et sa part de marché de 3 %. Au quatrième trimestre, Xiaomi peut même se vanter d’une augmentation de 31 % de ses ventes, bien plus que tous ses concurrents. À ce rythme, il ne fait aucun doute que le constructeur chinois parviendra à se hisser tout en haut du classement dans les années à venir.

Source : Shou Zi Chew