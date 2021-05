Quels ont été les fabricants de smartphones les plus populaires en France au premier trimestre 2021 ?

Samsung devance très nettement Apple et Xiaomi, respectivement deuxième et troisième. À eux trois, les fabricants représentent tout de même 76% des ventes de smartphones en France au premier trimestre.

Les fabricants de smartphones les plus populaires en France Q1 2021 – Crédit : Canalys

Samsung comptabiliserait pas moins de 32 % des ventes ce trimestre, notamment grâce à la popularité de sa gamme Galaxy A, qui représente la plus grosse partie de ses ventes. Le géant coréen devance Apple de près de 10 %, qui détient lui 23 % des parts de marché.

Malgré des ventes décevantes pour son iPhone 12 mini, Apple a pu compter sur le succès des autres smartphones de sa gamme, notamment l’iPhone 12 classique. Néanmoins, les ventes d’Apple pourraient légèrement diminuer au prochain trimestre, comme c’est le cas chaque année à l’approche de la nouvelle génération d’iPhone.

Xiaomi continue sa croissance impressionnante en France

À la troisième place, Xiaomi prouve encore une fois qu’il est en mesure de faire peur au duo de tête. Avec une croissance de +131 % au premier trimestre 2021, les ventes de Xiaomi représenteraient 21 % ce trimestre. Une majorité des ventes de Xiaomi seraient dues à la popularité de sa gamme Redmi Note 10, qui est récemment sortie en France.

Puisque le fabricant chinois enregistre tous les trimestres une croissance à au moins deux chiffres, on imagine qu’il sera bientôt en mesure de dépasser Apple, et même d’aller à terme se frotter à Samsung pour occuper la première place.

On peut également noter la présence surprenante de Wiko à la quatrième place, puisqu’avec une croissance de 68 %, ses ventes représenteraient 6 % du marché ce trimestre. Le fabricant est notamment connu pour ses smartphones à des prix très abordables.

Enfin, on remarque que Huawei enregistre une baisse de 69 % de ses ventes par rapport au même trimestre l’année dernière et continue de chuter dans le classement. À cause des sanctions européennes et du retrait de services Google de ses smartphones, ceux-ci sont devenus moins attractifs pour le public français. Huawei n’est même plus présent dans le TOP 5 des fabricants de smartphones à l’échelle mondiale ce trimestre.

Source : Univers Xiaomi