Quels sont les pires mots de passe de 2021 ?

Tous les mots de passe ne sont pas aussi sécurisés qu’ils devraient l’être. Certaines personnes font peu d’efforts et utilisent les pires mots de passe possible. Le gestionnaire de mots de passe NordPass a préparé la liste des mots de passe les plus populaires en 2021 ?

Un bon mot de passe renforce votre sécurité et la confidentialité de vos données personnelles en ligne, mais il n’est pas totalement infaillible. Des cybercriminels ont récemment réussi à pirater une base de données de plus de 26 millions de mots de passe de Facebook, de Gmail et d’autres. Il y a seulement quelques mois, 8,4 milliards de mots de passe ont été divulgués sur un forum de pirates populaire.

Un cadenas – Crédit : Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Néanmoins, certaines personnes ne font tout de même pas l’effort de choisir un mot de passe relativement sécurisé. Les mots de passe basiques que l’on voit depuis toujours sont toujours autant utilisés chaque année.

123456 est toujours le pire mot de passe utilisé dans le monde

Le gestionnaire de mots de passe NordPass nous a concocté une liste des mots de passe les plus populaires en 2021. Ce sont par conséquent les pires mots de passe que vous pourriez utiliser sur n’importe quel compte.

NordPass a expliqué que des chercheurs indépendants spécialisés dans la recherche d’incidents de cybersécurité ont analysé une compilation de mots de passe de 4 To. Tous pays confondus, le pire mot de passe est évidemment « 123456 » alors qu’il faut moins d’une seconde pour le déchiffrer. Il a été utilisé pas moins de 103 millions de fois en 2021.

Vous pouvez retrouver le classement complet des mots de passe les plus utilisés en 2021 sur le site de NordPass. Voici les 20 pires mots de passe en France :

123456 123456789 azerty 12345 000000 tiffany qwerty 1234561 loulou marseille doudou azertyuiop soleil 12345678 chouchou password 123123 111111 1234567 nicolas

Le PDG de NordPass, Jonas Karklys, a expliqué que : « malheureusement, les mots de passe ne cessent de s’affaiblir et les gens ne maintiennent pas toujours une bonne hygiène des mots de passe. Il est important de comprendre que les mots de passe sont la passerelle vers notre vie numérique, et comme nous passons de plus en plus de temps en ligne, il devient extrêmement important de mieux prendre soin de notre cybersécurité ».

Source : BGR