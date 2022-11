Quentin Tarantino explique enfin pourquoi son dixième film sera son dernier

Quentin Tarantino © Droits Réservés

Quentin Tarantino aura écrit et réalisé neuf films jusqu’à présent. Il aura remporté deux Oscars et mené une brillante carrière. Cela fait maintenant des années que l’on sait que son dixième film sera son dernier, mais il a enfin donné ses raisons lors d’une interview, hier.

« J’ai fait tout ce que je voulais faire » dit Tarantino

Dans une conversation avec YMH Studios, Quentin Tarantino s’explique. « J’ai fait tout ce que je voulais faire. J’ai juste eu une carrière incroyable. J’ai eu une chance incroyable, une chance incroyable » a-t-il dit. Il explique qu’il n’aurait jamais pensé rencontrer un tel succès. « Je n’aurais jamais deviné que le public accepterait mes films », a-t-il ajouté.

« J’ai pu travailler dans ce milieu au plus haut niveau qu’un réalisateur puisse espérer. Je veux partir en restant à ce niveau. Je veux partir là où la sortie d’un nouveau film de Quentin Tarantino sera un véritable événement » a-t-il dit. L’interview, en vidéo, est à retrouver ci-dessous.

Il faut dire que depuis Death Proof, chaque film que Tarantino aura réalisé aura remporté au moins un Oscar. De plus, presque tous ses films portent la désignation « Certified Fresh » du site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, est largement considéré comme l’un de ses meilleurs ; Tarantino lui-même l’a surnommé le meilleur qu’il ait jamais fait.

À ce stade, personne ne sait sur quoi portera le dixième et dernier film de Quentin Tarantino. Il y a quelques jours, le réalisateur a même expliqué qu’il n’y avait même pas encore réfléchi. L’homme a toutefois quelques idées en tête : un film d’horreur, un biopic sur John Brown, ou un film de gangsters se déroulant dans les années 1930. Il a néanmoins déclaré qu’il ne se mettrait jamais dans la peau d’un producteur : le jour où il arrêtera, ce sera pour de bon.