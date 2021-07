QuietComfort 45 : le prochain casque à réduction de bruit active de Bose se dévoile en images

Plus de 5 ans après la sortie du QuietComfort 35, Bose serait bel et bien en train de préparer son digne successeur, le QuietComfort 45. Le casque sans fil à réduction de bruit active n’a pas encore été officiellement annoncé. Sa sortie semble cependant de plus en plus imminente. Comme l’a découvert le média allemand WinFuture, le QuietComfort 45 est apparu en ligne sur le site de la FCC, la Commission fédérale des communications.

Le Bose QuietComfort 45 – Crédits : WinFuture / FCC

Le QuietComfort 45 sera le nouveau casque à réduction de bruit de Bose depuis le Headphones 700 qui est sorti il y a deux ans et que nous avons eu l’occasion de tester. On pensait alors que la lignée des QuietComfort de Bose s’était éteinte avec ce nouveau casque. Ce n’est finalement pas le cas.

Des images du QuietComfort 45, mais pas de caractéristiques techniques

Étant donné que les Bose QuietComfort sont considérés comme étant les meilleurs casques audio du marché avec les Sony WH-1000XM, vous pouvez facilement imaginer à quel point le QuietComfort 45 est attendu. D’ailleurs, Sony a sorti son dernier modèle en date l’année dernière. Il s’agit du Sony WH-1000XM4 que nous avons testé et qui corrige tous les défauts du WH-1000XM3.

Deux images du QuietComfort 45 sont apparues sur le site de la FCC. Néanmoins, aucune caractéristique technique n’a été dévoilée. Nous devrons donc attendre une fuite majeure sur le prochain casque Bluetooth de Bose ou la présentation officielle. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que le QuietComfort 45 apportera des améliorations conséquentes. Bose avait d’ailleurs sorti le QuietComfort 35 II en 2017 en ajoutant notamment l’assistant Google.

Enfin, les images du QuietComfort 45 semblent bien confirmer qu’il n’y aura pas de changement majeur au niveau du design par rapport au QuietComfort 35. Les nouveautés concerneront majoritairement les caractéristiques techniques. Il faut probablement s’attendre à un port USB-C, à de meilleures performances de la réduction de bruit active et à une autonomie améliorée.

Source : Slash Gear