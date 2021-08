QuietComfort 45 : on vous explique tout sur le nouveau casque Bose

On sait depuis un certain temps déjà que Bose prépare un nouveau casque, le design avait déjà été révélé. Mais cette fois-ci, une fuite révèle plus de détails techniques. C’est le site allemand Winfuture qui a dévoilé la plupart des informations sur le produit. Digne héritier du QC35, quelques aspects cruciaux rendent pourtant le nouveau casque unique en son genre.

Adieu le tactile, Bose propose un retour au boutons pour le contrôle du casque. L’allumage et le volume seraient réservés à l’oreille droite. La gestion de réduction de bruit ainsi que le bouton d’appel et d’assistant vocal seraient quant à eux sur l’écouteur gauche.

Autonomie et simplicité

La batterie intégrée est relativement petite (460 mAh), mais offre une belle autonomie. Les utilisateurs pourront en effet jouir de 24 heures d’écoute. Du côté de la connectique, Bose propose une prise jack 3,5mm ainsi qu’une prise USB-C pour la recharge. Il faudra compter deux heures et demie pour une charge complète. Un mode charge rapide sera également disponible, procurant 2h30 d’écoute pour 15 minutes de chargement.

Par ailleurs, le mode Aware sera amélioré. Il sera possible au casque de filtrer certains bruits de l’extérieur et d’en laisser passer d’autres avec précision. Cette technologie pourrait permettre à l’appareil d’entrer dans la liste des meilleurs casques à réduction de bruit. Il utilisera le Bluetooth 5.1 et jouira du Bluetooth Multipoint, permettant de connecter deux appareils simultanément.

Pour ce qui est du prix, Bose propose une offre plus modique que ses derniers casques. Ainsi, la marque épouse la tendance de l’été, qui voit de nombreux casques devenir de plus en plus abordables. Les acheteurs devront débourser 329 dollars pour l’acquérir.

