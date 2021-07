Radio-réveil Xiaomi Mi Smart Clock est à moins de 40 € chez Boulanger

Certes les radio-réveil sont de plus en plus obsolètes et le smartphone a désormais pris sa place. Toutefois chez Boulanger, vous allez pouvoir découvrir le radio-réveil connecté Xiaomi Mi Smart Clock car durant les soldes il passe de 69,99 € à 39,99 €.

Radio réveil Xiaomi Mi Smart Clock bénéficie d’une remise de 40 %

Bien évidemment le radio réveil de Xiaomi est bien plus qu’un simple réveil. En effet, avec lui vous pourrez communiquer avec assistant intelligent et donc accéder à vos multiples fonctionnalités. Vous pourrez par exemple demander la météo dès votre réveil, écouter les musiques de votre choix, consulter vos rendez-vous de la journée ou encore accéder à la caméra de surveillance Xiaomi.

Avec son écran tactile 4 pouces, il contient en plus un capteur de luminosité ambiante qui permettra d’adapter l’éclairage à la luminosité de votre pièce. Avec son design simple et épuré, le radio réveil se pose facilement sur votre table de chevet sans attirer spécialement le regard. Équipé en plus de la technologie Cast, vous pourrez visionner vos vidéos youtube ou autres applications compatibles directement sur l’écran du radio réveil.

Si vous souhaitez plutôt partir sur une enceinte connectée, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures enceintes connectées.