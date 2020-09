Rainbow Six Siege débarquera sur PlayStation 5 et Xbox Series X en 4K à 120 FPS

Ubisoft vient de confirmer que Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege débarquera sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X en 4K et à 120 FPS. Il sera aussi disponible sur la Xbox Series S en 1440p. La mise à niveau sera gratuite pour les possesseurs du jeu.

Rainbow Six Siege – Crédit : Ubisoft

Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege est incontestablement l’un des FPS multijoueurs compétitifs les plus populaires de ces dernières années. Il est d’ailleurs même très présent sur la scène de l’eSport avec une coupe du monde qui vient d’être annoncée pour l’été 2021. Il était donc impensable qu’il ne soit pas disponible sur les consoles next-gen. À l’occasion de la conférence Ubisoft Forward, le studio français a effectivement confirmé que le jeu de tir tactique débarquera sur les deux PlayStation 5 de Sony et sur la Xbox Series X en 4K et 120 FPS.

La mise à niveau est gratuite pour tous les possesseurs du jeu

Cerise sur le gâteau, la mise à niveau de Rainbow Six Siege sur les consoles next-gen de Microsoft et Sony sera totalement gratuite pour les possesseurs du jeu. Cela fait tout de suite penser à la fonctionnalité Smart Delivery de la Xbox Series X / S qui permettra par exemple aux joueurs de Cyberpunk 2077 sur Xbox One d’avoir la mise à niveau gratuite sur Xbox Series X.

Upgrade @Rainbow6Game for next gen consoles at no additional cost to play in 120fps at 4K 😚👌#RainbowSix | #UbiForward — Ubisoft (@Ubisoft) September 10, 2020

Bien entendu, Rainbow Six Siege sera également disponible sur la Xbox Series S qui a récemment été annoncée. Néanmoins, il ne sera pas jouable en 4K, mais en 1440p, ce qui est déjà excellent. En effet, la Xbox Series S sera vendue au prix agressif de 299 $, donc Microsoft a dû faire des concessions au niveau de la résolution, mais pas au niveau de la fréquence d’images, heureusement.

Enfin, le jeu sera disponible d’ici la fin de l’année. Étant donné que Rainbow Six Siege est initialement sorti en décembre 2015, Ubisoft a peut-être prévu de célébrer son cinquième anniversaire avec son lancement sur la Xbox Series X / S et la PlayStation 5.

