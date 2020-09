Razer lance un chewing-gum pour booster le temps de réaction et la concentration des joueurs

Razer vient de présenter un nouvel accessoire gaming qui a la particularité d’être comestible. RESPAWN By 5 est un chewing-gum disponible en trois goûts différents pour booster le temps de réaction et la concentration des joueurs.

Image publicitaire du chewing-gum RESPAWN By 5 – Crédit : Razer

L’entreprise américaine spécialisée dans le gaming a lancé un nouveau produit. Non, il ne s’agit pas d’un ordinateur portable comme le Blade Stealth 13 présenté en avril ou même d’une souris comme la Razer Viper Mini annoncée en mars, mais d’un chewing-gum destiné aux gamers. Issu d’une collaboration avec la marque de chewing-gum « 5 » créée par Wrigley Company, le nouveau chewing-gum de Razer s’appelle RESPAWN By 5.

« Mâcher. Se concentrer. Gagner ».

Suffit-il de mâcher un chewing-gum fortifié pour dominer les jeux multijoueurs et faire Top 1 sur Fall Guys ? À en croire la description disponible sur la page de Razer dédiée à la pâte à mâcher, il y contribue. RESPAWN By 5 est composé de différentes vitamines et nutriments tels que des vitamines B et des extraits de thé vert pour la caféine. Le mâcher permettrait au joueur de « maintenir sa concentration et son temps de réaction afin que rien de lui échappe dans les moments décisifs ».

Emballage de RESPAWN By 5 – Crédit : Razer

En réalité, il existe déjà de nombreux chewing-gums boostés à la caféine. Ils offrent une alternative au café et aux autres boissons qui peuvent être plus ou moins caloriques ou sucrées. Néanmoins, RESPAWN By 5 est l’un des rares chewing-gums qui visent directement la communauté de gamers.

Les chewing-gums de Razer ne contiennent pas de sucre et ils sont tous de couleur noire. Trois goûts différents qui « donneront vie à vos papilles gustatives » sont disponibles. Il y a menthe fraîche, mélange grenade / pastèque et punch tropical. Un paquet de 150 gommes à mâcher est vendu au prix de 27,99 $ sur le site de Razer.

Source : SlashGear