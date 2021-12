Razer lance une nouvelle manette Star Wars Boba Fett

Alors que Boba Fett fera prochainement ses débuts sur Disney+, l’heure est à la sortie d’un merchandising qui s’annonce redoutable. Première à se lancer dans l’arène, la marque Razer. Cette dernière vient tout juste de commercialiser une manette Xbox sans fil, aux couleurs de la franchise. Le design de celle-ci est en tout point ressemblant au célébré casque (et son usure). Le chargeur a été imagine pour représenter une partie de l’armure. Les fans risquent bien se jeter rapidement sur cet objet collector.

Razer lance sa manette Boba Fett- Crédit : Razer

Attention, car il s’agit évidemment d’une édition limitée. La précieuse manette est pour le moment proposée au prix de 179 dollars, mais les enchères pourraient s’envoler en cas de rupture de stock rapide.

Une manette aux couleurs de Boba Fett

Le célèbre chasseur de prime a donc désormais droit à une manette entièrement à son image. Une première dans l’histoire de la franchise. Ce protagoniste a fait ses débuts il y a pourtant longtemps dans la saga. C’était en 1980 dans L’Empire Contre-Attaque. Aujourd’hui, Boba Fett s’offre un retour en force avec une série lui étant dédiée sur la plateforme Disney+. Un nouveau programme qui s’annonce d’ores et déjà alléchant et qui devrait faire aussi bien en termes d’audience que The Mandalorian.

La manette réserve de jolies surprises, comme des déclencheurs sensibles à la pression. Cela permet de gagner en rapidité pour les joueurs. Le temps de charge est assez rapide : comptez 3 heures pour une manette en étant de marche maximal. Une option Bluetooth a aussi été intégrée pour les parties sur mobile, grâce au Xbox Game Pass.

Voilà une belle idée à glisser sous le sapin ! Mais faites vite : il n’y en aura pas pour tout le monde. Rendez-vous sur le site Razer et chez certains revendeurs si vous souhaitez l’acquérir !

Source : Bleedingcool