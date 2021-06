Razer présente un chargeur au nitrure de gallium de 130 Watts

Pour rappel, l’E3 est le plus grand salon au monde dédié aux jeux vidéo. D’habitude en présentiel à Los Angeles, l’édition 2021 se déroule à distance. Ce qui n’empêche pas les éditeurs, constructeurs et accessoiristes de présenter leurs nouveaux produits en grande pompe.

Ce chargeur Razer permet de recharger jusqu’à 4 appareils – Crédit : Razer

C’est notamment le cas de Razer, une entreprise américaine spécialisée dans la vente de périphériques et de matériels informatiques. C’est dans la nuit du 14 au 15 juin que l’accessoiriste a présenté un tout nouveau chargeur. Ce dernier, au format compact, a la particularité d’être au nitrure de gallium et d’afficher une puissance maximale de 130 Watts. En effet, avec des dimensions d’à peine 7 centimètres de côté, ce chargeur Razer tient sans aucune peine dans la poche d’un pantalon ou dans le creux d’une main. Attention tout de même au poids de l’accessoire, qui avoisine les 350 grammes.

De telles caractéristiques ont cependant un certain prix, puisqu’il faudra débourser près de $180 pour s’offrir ce chargeur Razer. En échange, Razer offre quatre ports de recharge dont deux en USB-C. Ces derniers supportent par ailleurs une recharge rapide jusqu’à 100 Watts. Les ports USB-A supportent quant à eux une puissance de 18 Watts seulement.

Le prix français n’est pour l’heure pas encore connu. À noter que la version américaine présentée hier soir est tout de même livrée avec des adaptateurs de prise européenne et anglaise.

Un chargeur Razer au nitrure de gallium

Les chargeurs au nitrure de gallium, parfois aussi simplement appelés chargeurs GaN, ont récemment fait leur apparition dans nos rayons. Ces derniers permettent notamment d’offrir de plus en plus de puissance, dans un format toujours plus compact.

Le nitrure de gallium est un matériau semi-conducteur composé de gallium et d’azote, d’où la dénomination GaN. D’habitude plutôt réservé aux ampoules LED, ce matériau s’invite maintenant aussi dans les chargeurs pour remplacer le traditionnel silicium. L’avantage ? Le nitrure de gallium supporte des tensions plus élevées que le silicium. Cela permet alors de profiter d’une puissance accrue et, surtout, d’un meilleur rendement énergétique. De tels gains en performances ont également rendu possible la miniaturisation de nos chargeurs.

Le matériau n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements. Les chargeurs compatibles sont donc loin d’être les plus accessibles financièrement. Ce chargeur Razer s’affiche alors à un prix de $180, mais il est possible de s’essayer au nitrure de gallium dès 30€. Notamment avec des accessoires signés Belkin ou Anker.

Source : Engadget