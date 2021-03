Razer va produire le Project Hazel, son concept de masque facial RGB

Durant le CES 2021, Razer avait même présenté un masque certifié N95 avec deux ventilateurs actifs amovibles et rechargeables, et il semble que l’entreprise soit prête à le produire.

Masque Razer (Project Hazel) – Crédit : Razer

Le masque haut de gamme de Razer, que l’on connait sous le nom de Projet Hazel, va bientôt entrer en production. C’est en tout cas ce qu’a dévoilé Min-Liang Tan, PDG de Razer, dans une interview accordée à Yahoo Finance. En effet, celui-ci a déclaré que Razer allait « procéder à la concrétisation de ce projet et expédier le masque intelligent. ».

Nous avions déjà eu l’occasion de voir des masques assez atypique, comme un masque Bluetooth qui possède des écouteurs, un micro et des boutons intégrés, ou encore Puricare, le masque de LG avec un purificateur d’air intégré.

Razer va produire un masque avec des LED Chroma RGB

Comme sur ses autres produits, Razer va inclure des LED Chroma RGB dans son masque. Celles-ci offriront 16,8 millions de couleurs et une suite d’effets emblématiques qui permettront de vous faire remarquer dans la rue et d’être visible la nuit.

Il comprend également deux ventilateurs, qui promettent d’éviter la formation de buée et de filtrer 95% des particules aéroportées. En plus de sa haute efficacité de filtration bactérienne (BFE), le masque possède également une haute résistance aux fluides qui le protège contre les grosses gouttes et les éclaboussures.

Le masque se différencie aussi des masques traditionnels par sa partie transparente, qui permet de voir la bouche des porteurs. Cela peut s’avérer utile, puisque le port du masque a rendu plus compliqué l’interprétation des expressions faciales, notamment pour les enfants.

Pour l’instant, Razer n’a dévoilé aucun tarif, mais on imagine que celui-ci ne sera pas abordable. Il faudra également prendre en compte le prix des filtres de remplacement, qui pourraient significativement augmenter le tarif final. On espère qu’un tel masque permettra toujours d’utiliser la reconnaissance faciale, même si Apple prévoit de la faciliter dans la mise à jour iOS 14.5 si vous avez une Apple Watch.

Masque Razer (Project Hazel) – Crédit : Razer

Source : Yahoo