Razr 2 : Motorola corrige sa copie avec un smartphone 5G plus musclé dès cette année

Constructeur phare du début des années 2000 avec ses téléphones à clapet, Motorola n’a pas connu le même succès dans la décennie suivante, et avait finalement abandonné le haut de gamme ces dernières années. Mais c’est justement en profitant de sa notoriété passée que la firme vient de faire son retour sur ce segment. Avec le Razr, son smartphone pliable à clapet, Motorola renoue avec le succès, et transforme l’essai avec les Motorola Edge et Edge+ en concurrence directe avec les Samsung Galaxy S20. La filiale de Lenovo ne compte pas en rester là, et s’apprête à lancer un successeur au Razr.

Crédit : Motorola

Malgré son succès commercial, le Razr marque le pas techniquement face à son concurrent, le Samsung Galaxy Z Flip. Motorola semble décidé à corriger le tir dès cette année, c’est en tout cas ce qu’affirme un cadre de la maison mère. Dans le dernier podcast de Reframed Tech, Thibault Dousson, directeur général de Lenovo pour l’Afrique du Sud, déclare qu’un tout nouveau Razr est prévu pour septembre. Selon les sources de XDA Developers, le nouveau modèle bénéficierait d’amélioration dans pratiquement tous les domaines pour se hisser à la hauteur du dernier smartphone pliable de Samsung.

Le RAZR de Motorola violemment démonté en vidéo

Le Motorola Razr 2 rattrape le Samsung Galaxy Z Flip

Pour sa deuxième génération de smartphone pliable, Motorola a prévu de revoir ses spécifications techniques de fond en comble pour largement améliorer ses performances. Le modeste Snapdragon 710 devrait laisser place à un Snapdragon 765 qui le dotera au passage de la 5G. Le Razr 2 disposerait également de 2 Go de RAM supplémentaire, et doublerait sa capacité de stockage pour atteindre 256 Go.

Le capteur principal arrière serait remplacé par un Samsung ISOCELL Bright GM1 de 48 MP, et la résolution du capteur avant serait portée à 20 MP. Enfin, le smartphone devrait également gagner en autonomie avec une batterie d’une capacité légèrement supérieure (2845 mAh). Une fiche technique qui devrait permettre au Razr 2 de rivaliser avec le Samsung Galaxy Z Flip.

Source : XDA-Developers