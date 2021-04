Realme 7 : un smartphone performant pour 159 € chez Cdiscount

Si vous recherchez un smartphones ayant des performances correctes pour un prix raisonnable, le Realme 7 devrait parfaitement vous convenir. En ce moment il est à seulement 159 € chez Cdiscount.

Le smartphone Realme 7 à petit prix chez Cdiscount

Le Realme 7 est sans conteste un smartphone d’entrée de gamme qui répond aux besoins classiques de la plupart des utilisateurs. En plus de son design sobre et épuré, il a des performances satisfaisantes grâce à des composants puissants. Équipé d’un SoC Helio G95 de MediaTek et de ses 6 Go de mémoire vive, vous n’aurez aucun soucis pour faire tourner vos applications ainsi que vos jeux en 3D. Sa dalle LCD possède un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Test realme 7 Pro : écran OLED et recharge hyper rapide pour moins de 300 € !

Le principal atout du smartphone est bien évidemment sa batterie de 5000 mAh, grâce à elle vous pourrez tenir jusqu’à 2 jours sans recharger votre téléphone, autant dire une prouesse actuellement. Pour la recharge, elle se fera très rapidement ; en moins d’une heure la batterie sera chargée complètement.

Côté photo, il ne faudra pas s’attendre à des miracles ou à des photos comparables aux smartphones haut de gamme. Elles seront correctes avec une bonne luminosité, mais dans les endroits sombres il sera difficilement d’obtenir des clichés mémorables.

Si ce smartphone ne semble pas correspondre à vos attentes, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.