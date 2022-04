Realme 8i 128 Go est au prix exceptionnel de 159 €

Alors qu’il est encore affiché à presque 220 € chez la marque, le site Electro Dépôt propose une très belle remise sur le smartphone Realme 8i 128 Go. En effet, il passe à seulement 159,98 €, soit un tarif qui va certainement vous faire craquer.

Le smartphone Realme 8i 128 Go est à prix cassé

Vous devez changer votre smartphone qui a déjà quelques années, pour en acheter un compatible 4G ? Si c’est le cas, voici certainement un modèle qui devrait vous convenir. En effet, chez Electro Dépôt, le Realme 8i 128 Go passe au petit prix de 159,98 € soit une offre très intéressante. Attention cependant à ne pas réfléchir trop longtemps car les stocks vont certainement partir très vite.

Concernant le modèle en question, sachez qu’il dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. A l’intérieur, vous y retrouverez un processeur Mediatek Helio G96 avec une mémoire vive de 4 GO de RAM avec un espace de stockage de 128 Go. Sa batterie de 5000 mAh vous permettra de tenir votre journée complète, pour les plus gourmands vous pourrez utiliser la charge rapide.

