Realme dévoile MagDart, l’alternative à la recharge sans fil MagSafe pour Android

Non seulement MagDart est la première technologie du genre pour les smartphones Android, mais il est aussi plus puissant que le MagSafe d’Apple, avec une puissance maximale de 50 W au lieu de 15 W.

Realme MagDart – Crédit : Realme

Lorsqu’Apple avait dévoilé la recharge sans fil MagSafe pour ses iPhone 12, celle-ci n’avait pas reçu que des critiques positives. En effet, le chargeur MagSafe peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone. De plus, au lieu de recharger l’iPhone 12 mini à 15 W comme les autres smartphones, la puissance était limitée à seulement 12 W sur le petit modèle de la gamme.

Cependant, MagSafe a révolutionné la recharge sans fil, puisque cette technologie permet de continuer à utiliser son smartphone pendant la recharge, et de permettre à l’iPhone d’être compatible avec un grand nombre d’accessoires aimantés tels que des porte-cartes, ou encore la nouvelle minuscule batterie externe MagSafe à 109 euros qu’Apple a présenté récemment.

Realme dévoile deux chargeurs MagDart différents

Realme a créé non pas un, mais deux chargeurs magnétiques distincts pour répondre aux besoins des gens. Semblable au disque de charge MagSafe d’Apple, le chargeur MagDart 15 W de Realme peut se fixer magnétiquement à l’arrière d’un téléphone tout en envoyant à l’appareil sans fil jusqu’à 15 watts. Ce dernier ne mesure que 3,9 mm d’épaisseur, ce qui, selon Realme, est 26 % plus fin que le chargeur MagSafe d’Apple. Il peut recharger un smartphone avec une batterie de 4500 mAh en 90 minutes.

Realme a également dévoilé un chargeur encore plus puissant et plus imposant MagDart 50 W. En effet, ce chargeur magnétique de 50 W exploite la technologie de charge rapide SuperDart de 65 W de Realme, une version rebaptisée du SuperVOOC d’Oppo et du Warp Charge 65 de OnePlus, et dispose de son propre système de refroidissement actif pour des performances maximales. Il permet de recharger un smartphone avec une batterie de 4500 mAh en moins d’une heure.

Sans surprise, Realme va également proposer tout un tas d’accessoires compatibles avec cette technologie. On peut voir une PowerBank MagDart, des coques ou encore des porte-cartes. Realme a même dévoilé une lampe LED frontale « Beauty Light » qui peut être fixée à l’arrière de votre smartphone pour vous permettre de prendre des selfies lorsque la luminosité n’est pas suffisante.

Source : Realme