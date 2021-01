Realme : grosses chutes de prix sur les smartphones chez Darty

Pour quelques jours seulement, Darty vous propose 100€ de réduction sur le Realme X50 5G. Il se retrouve alors à 279€ au lieu de 379€.

Doté d’un écran Full HD de 6,57 pouces et d’un processeur Snapdragon 765G, le Realme X50 est compatible avec la 5G. Il propose 4 capteurs photo à l’arrière dont le principal de 48 MP et 2 capteurs à l’avant (16 MP + 2 MP). Il est également équipé de 6Go de RAM et 128Go de mémoire ROM. Enfin, sa batterie de 4200 mAh vous assure des heures d’utilisation sans coupure.

Le Realme R6 Pro 8 128Go à 279€ au lieu de 349€

Le Realme R6 Pro 8 est aussi à -20% chez Darty. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour 279€ au lieu de 349€.

Il est équipé d’un écran Full HD+ de 6,6 pouces, d’un processeur Qualcomm Octo Core SM7125 Snapdragon 720G (8nm), de 8 Go de RAM et de 128Go de mémoire ROM. Il propose un total de 6 capteurs photo dont un principal à l’arrière de 64 MP et un principal à l’avant de 16 MP. Dernier point fort : sa batterie de 4300 mAh.

Le Realme R7 Pro blanc 128Go à 299€ au lieu de 329€

Darty vous propose également le Realme R7 Pro 128Go à 299€ au lieu de 329€, soit 30€ de réduction (ou 9%).

Doté d’un écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces, le smartphone bénéficie de 8Go de RAM et de 128Go de mémoire ROM. Il propose 4 capteurs photo arrière de 64 MP, 8 MP, 2MP et 2 MP, ainsi qu’un capteur photo avant de 32 MP. Enfin, grâce à la technologie SuperDart Charge 65 W, il se recharge entièrement en seulement 30 minutes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.