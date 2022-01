Realme GT Master 128 Go le smartphone 5G est à 224 €

Chez Cdiscount, le smartphone Realme GT Master 128 Go est à 224 €.

Si vous voulez profiter des soldes pour changer votre smartphone et ainsi bénéficier des offres promotionnelles, c’est le moment de craquer. Chez Cdiscount grâce à un code promo et à une ODR, le smartphone Realme GT Master 128 Go est à 224 € au lieu de 299 €.

Le smartphone Realme GT Master est à 224 €

Si le smartphone reste affiché au prix de 299 € chez Cdiscount, cela est tout à fait normal. En effet, pour l’obtenir au tarif de 224 €, il faudra commencer par copier/coller le code promo 25DES299 pour faire chuter le prix de 25 €. Ensuite, c’est grâce à une offre de remboursement de 50 € que le tarif baissera encore. Pour en bénéficier, vous aurez jusqu’à 8 février pour effectuer votre achat puis pour transmettre les pièces justificatives obligatoires.

Concernant le smartphone, vous voulez certainement connaître les techniques des caractéristiques techniques avant de valider votre achat. Le Realme GT Master possède un écran super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 778, une mémoire vive de 6 Go, un espace de stockage de 128 Go ainsi qu’une batterie de 4300 mAh.

