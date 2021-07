Realme GT Master Edition : voici à quoi ressemble le smartphone au très bon rapport qualité/prix

Le célèbre leaker OnLeaks a dévoilé des rendus du smartphone milieu de gamme avant sa présentation, son prix, mais également une bonne partie de sa fiche technique.

Realme GT Master Edition – Crédit : OnLeaks

Selon OnLeaks, le Realme GT Master Edition ressemblerait énormément au Realme GT original que nous avions pu tester, mais revoit certaines caractéristiques à la baisse pour faire chuter le prix. En effet, le téléphone serait propulsé par le nouveau Snapdragon 778G au lieu du Snapdragon 888 haut de gamme. Il conservera le même design que son grand frère, même s’il semble un peu moins coloré.

À l’avant, on retrouvera un écran de 6,43 pouces FHD+ AMOLED compatible 120 Hz. Ce dernier sera alimenté par une batterie de 4300 mAh, qui prendra en charge la recharge filaire SuperDart à 65 W. Dans le coin supérieur gauche de l’écran, on retrouvera une caméra selfie de 32 MP.

Le smartphone se dote d’une caméra principale de 108 MP

Côté photo, alors que le Realme GT offrait une caméra principale de 64 MP, le Realme GT Master Edition offre lui une caméra principale de 108 MP. Comme tous les téléphones milieu de gamme de ses concurrents, il s’agira certainement d’un capteur Samsung ISOCELL HM2. On ne sait rien des deux autres capteurs, mais le Realme GT utilisait lui un objectif ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un objectif macro de 2 MP.

OnLeaks nous apprend également que le smartphone dispose d’une prise jack, un élément rare sur les smartphones en 2021. Il mesurerait 8 mm d’épaisseur seulement pour un poids de 174 g. Côté logiciel, il utilisera sans surprise Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Enfin, on sait que le Realme GT Master Edition sera commercialisé à 399 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendue à 449 euros. Pour rappel, le Realme GT était lui disponible à partir de 449 euros. Le futur Realme GT Master Edition rentrera donc directement en compétition avec des smartphones tels que le POCO F3 qui propose lui un Snapdragon 870.

Source : OnLeaks