Realme Race : un des premiers smartphones avec le Snapdragon 888 de Qualcomm

Le Realme Race fera partie des premiers smartphones équipés du Snapdragon 888 de Qualcomm. Celui-ci devrait être présenté peu de temps après la sortie du Mi 11 de Xiaomi.

Realme Race – Crédit : GSMArena

GSMArena a dévoilé la première image du smartphone. On découvre un module photo circulaire qui ressemble fortement à ce que Huawei avait fait avec son Mate 30 Pro l’année dernière. On peut voir au dos du smartphone 4 capteurs différents, dont on ne connait pas encore les caractéristiques.

D’après la page « À propos du téléphone » du Realme Race, celui-ci dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Le smartphone sera livré avec Android 11 et la surcouche maison du fabricant, Realme UI 2.0. De plus, celui-ci sera très probablement compatible avec la charge UltraDART 125W que Realme a dévoilée le 16 juillet dernier. Celle-ci permet de récupérer un tiers de batterie en seulement 3 minutes.

Realme a officiellement confirmé l’existence du Realme Race

Le fabricant chinois de smartphones a officiellement confirmé le nom de code Realme Race sur ses réseaux sociaux. L’entreprise a diffusé une image du Snapdragon 888, ce qui confirme également le processeur utilisé pour ce téléphone. Cependant, on peut voir que le Realme parle de nom de code, et non de nom officiel, il n’est donc pas impossible que celui-ci change de nom d’ici sa sortie.

En effet, Realme avait fait partie des premiers fabricants avec Xiaomi à teaser l’arrivée d’une nouvelle gamme de smartphones équipés du Snapdragon 888. Realme utilise déjà les lettres Q, V et X pour d’autres gammes, il n’est donc pas impossible que cette nouvelle ligne de produits se nomme « R ».

Le Realme Race sera dévoilé peu de temps après les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro. Xiaomi a déjà annoncé qu’il serait le premier fabricant à commercialiser un smartphone équipé d’un Snapdragon 888. Les Xiaomi Mi 11 sont attendus dès le mois de janvier 2021, mais pourraient être présentés dès la fin du mois de décembre.

realme Race will be one of the first flagships powered by the just-announced Qualcomm #Snapdragon888 5G Mobile Platform. The #realmeRace is officially on! pic.twitter.com/3dXzlq70gP — realme UK (@realmeUK) December 1, 2020

Source : GSMArena