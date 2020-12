Realme X50 128Go 5G : 100€ de réduction chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter du Realme X50 128Go 5G avec 100€ de remise immédiate. Le smartphone coûte alors seulement 279€ au lieu de 379€. Un plan en or pour ce smartphone aux prestations intéressantes.

Alors que les offres 5G se multiplient chez les opérateurs, il est peut-être temps d’investir dans un nouveau smartphone compatible avec la 5G. Pour ce faire, pas la peine de dépenser une fortune ! Chez Darty, vous pouvez par exemple vous procurer le Realme X50 128Go 5G pour seulement 279€ au lieu de 379€.

Sorti en 2019, le Realme X50 128Go 5G est un smartphone milieu de gamme. Il bénéficie d’un écran de 6,57 pouces Full HD+ avec une définition de 2400 x 1800 pixels. Côté performances, il est équipé d’un processeur Snapdragon 765G, de 6Go de RAM et de 128Go de stockage SSD.

Doté d’une batterie de 4200 mAh, il peut rester allumé plus d’une journée sans coupure et possède un mode Charge rapide afin de se recharger en seulement quelques minutes. Il possède finalement 4 capteurs photo arrière dont un capteur principal de 64 MP et un double capteur selfie de 32 + 8 MP à l’avant.

Les garanties Darty avec le Realme X50 128Go 5G

En plus de la remise immédiate de 100€, en achetant le Realme X50 128Go 5G chez Darty, vous profitez également des garanties suivantes :

Une garantie de 2 ans.

Les frais de livraison offerts.

Les retours étendus jusqu’au 31 janvier 2021 (voire les modalités sur le site de Darty).

Pour profiter de toutes ces offres sur le Realme X50 128Go 5G, rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.