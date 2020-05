Recharger sa Tesla en pédalant ? Ils l’ont fait ! Mais….

Une émission de télévision finlandaise a tenté une expérience inédite et surtout totalement inutile : est-il possible de charger une Tesla Model X à la seule force des mollets ? Étonnamment, cela fonctionne, mais il y a un truc.

Crédits : Ennätystehdas

La méthode reine pour recharger sa Tesla est bien entendu d’utiliser le réseau de Superchargers disséminés sur une large partie du globe par le constructeur. Pourtant certains cherchent d’autres solutions, toujours moins efficaces, mais qui ont le mérite d’être originales.

2 kilomètres en 20 minutes pour ces 9 cyclistes

On se souvient de ses YouTubeurs qui avaient fait l’expérience de recharger une Tesla Model 3 en la tractant avec un pick-up. Cela fonctionnait étonnamment bien. L’expérience qu’a tentée l’émission de télévision finlandaise Ennätystehdas est différente et surtout moins efficace encore. Le but de cette émission est de tenter de battre des records sur le plateau. La tentative ici est d’établir un record de recharge d’une Tesla Model X à la force des mollets.

Pour cela, ils ont réuni une équipe de 9 cyclistes professionnels. Chacun dispose d’un vélo connecté à un générateur. Tous sont reliés à un chargeur, lui-même branché à la voiture. En faisant de leur mieux, ces 9 athlètes sont capables de générer 1,2 watt de puissance. Après 20 minutes d’efforts, le groupe a réussi à ajouter 2 kilomètres d’autonomie à la Model X, inaugurant ainsi un nouveau record. Une expérience inutile, donc absolument indispensable.

Il faut comparer ces chiffres avec ceux d’un Supercharger pour se rendre compte de l’absurdité de la solution. La dernière évolution de ces chargeurs, actuellement en cours de déploiement en France, est capable de fournir 250 W d’énergie. Ajouter 2 kilomètres prend ainsi moins de 10 secondes à un Supercharger v3. En 20 minutes, ce ne sont pas moins de 250 kilomètres qui seront ajoutés à la Model X.

Source : Electrek