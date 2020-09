Récupérez facilement vos photos et toutes vos données perdues avec Wondershare Recoverit

Mais voilà, il arrive parfois qu’une mauvaise manipulation efface toutes les photos de votre anniversaire de mariage ou qu’un plantage matériel vous empêche de récupérer tous vos fichiers confidentiels. Quand cela se produit, on pense souvent que c’est la fin du monde ! Mais pas de panique, le logiciel Wondershare Recoverit de l’éditeur Wondershare va vous aider et en plus, on vous a préparé un petit tuto spécial pour récupérer vos photos supprimées ou perdues.

Wondershare Recoverit, une solution efficace pour restaurer vos données perdues

Wondershare Recoverit, anciennement Data Recovery, est une solution de récupération de données supprimées qui a déjà séduit plusieurs millions d’utilisateurs depuis sa création en 2003. Elle permet non seulement de récupérer des photos, des vidéos, des fichiers audio, des emails, mais également plus de 1000 formats de fichiers différents. Pour rentrer dans les détails techniques, elle prend en charge les systèmes de fichiers NTFS, FAT, HFS+ et APFS.

Polyvalent et flexible, ce logiciel s’adapte aux configurations de systèmes Windows et Mac OS X et permet ainsi à tous les utilisateurs, même les moins expérimentés, de profiter d’un utilitaire de restauration performant, rapide et facile à prendre en main.

Avec son interface en français, son design moderne et son assistant intégré, Wondershare Recoverit vous permet de restaurer facilement vos données en seulement 3 étapes simples.

En plus de tous ces avantages, Wondershare Recoverit autorise non seulement la récupération de vos fichiers depuis votre disque dur local ou une partition, mais également depuis n’importe quel support de stockage externe comme un disque dur externe, une clé USB, un téléphone portable, une carte mémoire, un appareil photo, un caméscope, une GoPro, un iPod, et autres supports de stockage. Des raccourcis accessibles directement sur l’interface principale du logiciel vous permettent de restaurer des éléments de votre corbeille, même si elle a été vidée, de votre bureau ou d’un dossier spécifique. Il vous suffit de sélectionner le chemin d’accès au dossier de cliquer sur OK.

Dans un premier temps, il vous faudra donc sélectionner l’espace de stockage où se trouvent les éléments à récupérer. Ensuite, Wondershare Wondershare Recoverit procède à une analyse approfondie, intelligente et rapide de toutes les données perdues, à l’emplacement que vous aurez sélectionné. Vous avez la possibilité d’affiner votre recherche avec différentes options et différents filtres : type de fichier, extension, date de dernière modification, etc.

Une fois cette étape terminée, la liste des fichiers trouvés s’affiche et vous n’avez plus qu’à cocher les éléments à restaurer. Deux modes d’affichage (sous forme de liste avec les informations détaillées ou de vignettes) sont disponibles.

Pour être sûr qu’il s’agit du bon fichier, un système de miniatures et d’aperçu vous permettent de cibler les bons documents. Wondershare Recoverit dispose également d’un lecteur multimédia pour les photos, vidéos et fichiers audio, ainsi que des outils d’affichage des documents de traitement de texte, de tableur, de présentation, une visionneuse de PDF, un lecteur d’ebook et bien d’autres formats de fichiers. Notez que la plupart des formats de documents (DOCX, ODT, PPT, etc.) sont supportés.

Des fonctionnalités avancés en cas de plantage de votre ordinateur

La perte de données n’est pas toujours due à un formatage involontaire, une corbeille vidée par erreur ou tout autre manipulation malheureuse. Il arrive parfois que la perte de vos données soit causée par un plantage de votre ordinateur, auquel cas, il est difficile de lancer Wondershare Recoverit si votre ordinateur ne veut pas démarrer.

Pour résoudre ce problème, un peu d’anticipation est nécessaire. En effet, les licences Standard et Advanced de Wondershare Wondershare Recoverit sont en mesure de vous aider à créer un disque ou une clé USB bootable qui va démarrer même si votre ordinateur est en panne afin d’accéder à vos données pour les restaurer. Bien entendu, il va falloir effectuer cette création d’un support amorçable avant de subir une panne technique ou de le faire à partir d’un autre ordinateur.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version de Wondershare Recoverit ?

Les équipes de Wondershare se sont particulièrement concentrés sur la réparation rapide et avancée des vidéos. L’édition Advanced de Wondershare Recoverit bénéficie d’une toute nouvelle technologie innovante et pertinente qui peut reconstituer une vidéo corrompue provenant de tout type de support : appareil photo numérique, drone, smartphone, cartes SD, etc. Et encore une fois, le système de prévisualisation vous permet de vérifier que vos vidéos ont été réparées et restaurées. Cette nouvelle fonctionnalité nommée Wondershare Video Repair est accessible dans le menu des fonctionnalités avancées de Wondershare Recoverit.

Quelques conseils pour optimiser la récupération de vos fichiers

Certaines mesures sont indispensables pour garantir la bonne récupération de vos fichiers. L’une des premières précautions à prendre est de ne surtout pas solliciter le disque dur où se trouvent les fichiers à restaurer. En effet, lorsque vous supprimez un fichier, il n’est pas définitivement effacé (sauf si vous utilisez un logiciel spécifique de destruction définitive de fichiers), il ne le sera qu’à partir du moment où vous aurez réécrit par-dessus, c’est-à-dire lorsque vous aurez sauvegardé un nouveau fichier.

De même, lorsque vous choisissez le chemin de destination où vos fichiers restaurés seront sauvegardés, il ne faut pas sélectionner le même dossier, car vous risqueriez de réécrire sur d’autres fichiers et donc de ne pas pouvoir les récupérer.

Comment installer Wondershare Recoverit ?

L’installation de Wondershare Recoverit est aussi simple que son téléchargement. Suivez les liens de téléchargement selon votre système d’exploitation Windows ou MacOS. Pour les utilisateurs de Windows, Wondershare Recoverit est compatible avec Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, et Windows Server 2016/2012/2008/2003. Les utilisateurs de MacOS devront disposer d’une édition 10.8 à 10.14. Dans les 2 cas, 2 Go de RAM sont nécessaires au minimum, et 4 Go sont recommandés.

Pour la version Windows, l’installation de l’exécutable est très simple puisque tout est déjà préconfiguré. Cliquez sur Installer pour lancer le processus d’installation et fermez la boite de dialogue de fin d’installation.

Pour MacOS, il vous faut d’abord glisser le fichier Wondershare Recoverit.app dans vos applications. Double-cliquez ensuite pour lancer la procédure d’installation et suivez les instructions habituelles, comme pour tous vos logiciels.

Comment récupérer vos photos supprimées avec Wondershare Recoverit ?

Entre vos selfies, vos photos de vacances et les photos de Yuki, le petit chien de la voisine, tout est sujet à prendre des photos, surtout depuis que les smartphones et les tablettes disposent de résolutions et de capteurs performants et précis. Mais vous n’avez pas toujours le temps de les mettre à l’abri dans un espace de stockage en ligne et voilà que votre carte SD contenant toutes vos photos devient subitement vide !

Pas de panique ! Avec Wondershare Recoverit, il est toujours possible de récupérer les images de votre carte SD. Suivez ces quelques indications pour restaurer gratuitement l’ensemble de vos photos supprimées ou perdues.

Après avoir télécharger et installer Wondershare Recoverit sur votre ordinateur Windows ou Mac OS, lancez le programme et sélectionnez dans un premier temps, le chemin d’accès menant à votre carte SD, que vous aurez connectée à votre ordinateur au préalable.

Vous constaterez que le logiciel détecte automatiquement tous les disques durs connectés, les partitions et les périphériques externes. C’est d’ailleurs dans cette partie de l’interface que vous trouverez l’emplacement de votre carte SD.

Pour information, si vous avez des données perdues à récupérer dans votre corbeille locale ou sur votre bureau, ou même dans un répertoire spécifique, c’est à cette première étape que vous trouverez les raccourcis.

Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer l’analyse rapide puis approfondie des fichiers de l’emplacement sélectionné.

L’application se charge alors de scanner l’ensemble des fichiers et de détecter tous les éléments supprimés. Notez que l’analyse peut être plus ou moins longue selon le nombre de fichiers contenus dans votre carte SD, et que vous pouvez la stopper à tout moment. Une barre de progression vous invite à suivre le processus de recherche et affiche le nombre de fichiers trouvés.

Pour cibler davantage les documents à récupérer et faciliter l’analyse, il est possible de sélectionner un type de fichier en particulier. Cliquez sur l’une des catégories situées à la gauche de votre écran, en l’occurrence, dans notre cas, cochez la case Graphique. Les différentes extensions et formats de fichiers s’afficheront ensuite à l’écran. Si vous connaissez le format du fichier, n’hésitez pas à cocher la case. Toutes ces indications supplémentaires faciliteront la récupération des fichiers à l’étape suivante. Si par contre, vous connaissez précisément le nom du fichier, n’hésitez pas à utiliser le champ de recherche situé en haut à droite. L’analyse n’en sera que plus rapide et précise.

Pour information, d’autres catégories sont disponibles telles que Vidéo, Document, Base de données, Fichiers Web, Archives, et Divers.

Une fois l’analyse approfondie terminée, vous avez la possibilité d’activer l’outil de prévisualisation. Un seul clic sur une image affiche sur le panneau de droite, des informations intéressantes sur l’image, comme son nom, sa taille, son chemin d’accès et sa date de dernière modification, ainsi qu’une miniature. Cliquez ensuite sur le bouton Prévisualiser pour ouvrir une nouvelle fenêtre contenant un aperçu de votre image. Vous avez la possibilité de zoomer et d’effectuer une rotation. L’outil propose également d’afficher les images similaires, si vous disposez d’une série de photos complète sur un même sujet.

Pour ouvrir la fenêtre d’aperçu, vous pouvez aussi double-cliquer directement sur une image dans la liste des résultats. Cliquez enfin sur le bouton Récupérer pour restaurer l’image.

Une autre méthode consiste à restaurer plusieurs images simultanément. Fermez la fenêtre de prévisualisation et dans l’espace de travail principal, cochez les cases correspondant aux photos supprimées que vous souhaitez restaurer et cliquez sur le bouton Récupérer en bas à droite de votre écran.

Le logiciel vous invitera enfin à renseigner le dossier de destination sur lequel vos photos seront sauvegardés.

Les autres éditions de Wondershare Recoverit

Sachez que ce logiciel est gratuit mais limité à 100Mo de données en récupération. Si vous souhaitez aller plus loin, plusieurs licences et formules d’abonnement sont disponibles offrant une récupération illimitée de vos fichiers. L’édition Standard vous autorise en plus à créer une clé USB amorçable si votre ordinateur ne démarre pas et la licence Advanced intègre le tout nouveau module Video Repair. Les utilisateurs bénéficieront également d’une assistance technique gratuite pour les guider en cas de problème.

En conclusion

Wondershare Recoverit est donc une solution simple, rapide et efficace qui peut sauver vos documents, vos photos, vos vidéos et tout type de fichiers qui ont été effacés quelle qu’en soit la cause. N’hésitez pas à tester l’ensemble des fonctionnalités de l’édition gratuite et pourquoi pas, selon les éléments à récupérer, à passer aux autres éditions avancées.