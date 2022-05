RED by SFR : ce forfait 5G 100 Go est sous la barre des 20 €

Il est souvent ardu de trouver chaussure à son pied quand on part en quête du forfait idoine. Actuellement, RED by SFR propose une offre très intéressante qui vous permettra de profiter de la 5G à un prix alléchant.

Un forfait à ne pas manquer du côté de RED by SFR – Crédit : Pexels

Vous vous sentez perdus dans l’océan de forfaits mobiles qui s’étale devant vous ? Il faut dire que les offres ne manquent pas en 2022 ce qui peut rendre votre choix plus complexe. Pour vous faciliter la tâche, nous vous invitons à utiliser notre comparateur de forfaits mobiles. Celui-ci vous permettra de filtrer les résultats en fonction de vos attentes.

Et parmi les forfaits les plus intéressants proposés en ce mois de mai, nous en avons repéré un du côté de RED by SFR. Le forfait The BIG RED est notamment très attractif pour les personnes en quête de 5G.

RED by SFR : la 5G sans se ruiner

Pour 18 euros par mois, vous aurez le droit à une enveloppe data 5G de 100 Go. Une quantité de données mobiles largement raisonnable pour le commun des mortels. Et si jamais vous êtes habitué à en consommer plus, il est possible de basculer vers une enveloppe de 200 Go pour seulement deux euros supplémentaires.

Depuis la France métropolitaine et les DOM et l’UE, vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités. À l’étranger (DOM et Europe), vous aurez le droit à 14 Go par mois de données mobiles sans être surfacturé. Ce forfait mobile a également l’avantage d’être sans engagement si bien que vous pouvez vous désinscrire à tout moment sans devoir mettre la main au portefeuille.

Si vous souhaitez souscrire, ne tardez pas trop : le forfait The BIG Red sera disponible à ce tarif avantageux pendant encore cinq jours. Passé ce délai, son prix risque d’augmenter.