Red Dead Redemption 2 sur PS4 est à moins de 15 €

Si vous souhaitez vous procurer le jeu Red Dead Redemption sur PS4, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, il bénéficie actuellement d’une offre exceptionnelle et passe à moins de 15 € soit à 14,70 € seulement.

Red Dead Redemption 2 sur PS4 est à prix réduit

Développé par les créateurs de Grand Theft Auto V, ce jeu se déroule en Amérique en 1899. Son histoire épique se déroule au cœur des terres sauvages et impitoyables des États-Unis.

« La fin de l’ère de l’Ouest sauvage a commencé lorsque les hommes de loi traquent les derniers gangs hors-la-loi. Ceux qui ne veulent pas se rendre ou succomber sont tués.

Après un vol qui tourne mal dans la ville de Blackwater, à l’ouest, Arthur Morgan et le gang Van der Linde sont contraints de fuir. Avec des agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes de la nation, le gang doit voler, voler et se frayer un chemin à travers le cœur sauvage de l’Amérique pour survivre. Alors que l’approfondissement des divisions internes menace de déchirer le gang, Arthur doit choisir entre ses propres idéaux et la loyauté envers le gang qui l’a élevé. »