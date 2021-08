Redmi 10 : on sait tout du futur smartphone abordable de Xiaomi

Le leaker Ishan Agarwal a dévoilé les rendus ainsi que la fiche technique du prochain Redmi 10. Le smartphone reprend les codes de la série, mais revoit les caractéristiques techniques du Redmi Note 10 à la baisse.

Redmi 10 – Crédit : IshanAgerwal24 / Twitter

Le Redmi 10 serait propulsé par un processeur MediaTek Helio G88, contre un Helio G88 sur le modèle de l’année dernière. La puce sera épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, alors que le Redmi 9 proposait deux configurations : 3 Go de RAM et 32 Go de stockage ou 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

À l’avant, on retrouvera un écran FHD+ 90 Hz de 6,5 pouces, protégé par un verre Gorilla Glass 3. Il est donc intéressant de voir un smartphone d’entrée de gamme utiliser un taux de rafraichissement d’écran plus élevé que 60 Hz. Il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 18 W et mesurera 162 x 75.3 x 8.95 mm.

Le Redmi 10 utilise un capteur de 50 MP

À l’arrière, on retrouvera sur le Redmi 10 une configuration à 4 caméras, avec un capteur principal de 50 MP Samsung JN1, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et deux autres capteurs de 2 MP. Il est dommage de voir Xiaomi continuer à proposer autant de capteurs différents dans ses smartphones, plutôt que de ne proposer uniquement que quelques capteurs très performants et gagner de la place pour d’autres composants.

Le Redmi 10 serait donc le premier smartphone de cette série à utiliser un capteur de 50 MP. On sait également depuis peu que Redmi prépare un smartphone haut de gamme avec un capteur principal de 50 MP, mais ce capteur devrait être beaucoup plus performant que le Samsung JN1.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le Redmi 10 arrivera en France ni à quel prix il sera proposé. Pour rappel, le Redmi 9 était lui commercialisé à 159,99 euros ou 189,99 euros suivant la configuration choisie, le Redmi 10 pourrait donc être proposé au même prix. En attendant, tous les yeux sont tournés vers le nouveau Mi MIX 4 haut de gamme, qui sera présenté demain en Chine.

Source : IshanAgarwal