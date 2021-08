Redmi 9T 64 Go est au prix exceptionnel de 119 €

Actuellement, le Redmi 9T 64 Go passe à 119,90 € au lieu de 169,90 € grâce à une remise immédiate et à une ODR.

Si vous n’aviez pas acheté le Redmi 9T 64 Go lors des Mi Days sur eBay, vous avez bien fait ! En effet, grâce à une réduction immédiate de 12 % et à une ODR de 30 €, le Redmi 9T 64 Go passe de 169,90 € à 119, 90 €.

Le Redmi 9T 64 Go est à petit prix

Si ce produit vous intéresse, c’est le moment de profiter de ces deux offres cumulables. En effet, Auchan vous fait bénéficier d’une réduction de 12 % afin de baisser le prix à 149,90 €, mais ce n’est pas tout, grâce à une ODR de 30 € vous pourrez obtenir le téléphone pour 119,90 € seulement.

Pour bénéficier de cette offre de remboursement, vous devez tout d’abord acheter le smartphone dans un magasin participant ( liste visible ici ) et ce au plus tard le 23 août 2021. Ensuite, il vous faudra remplir et retourner le bulletin de participation en y ajoutant les documents demandés. Le remboursement de 30 € se fera directement sur votre compte bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la date de réception de votre dossier.

Son petit prix cache de nombreux atouts. Le Redmi 9T 64 Go possède une batterie de 6000 mAh qui va vous permettre de tenir plusieurs jours. Grâce à sa charge rapide de 18 W vous pourrez en plus recharger votre smartphone en seulement 2 heures. Les performances restent correctes grâce à son processeur Snapdragon 662 et ses 4 Go de RAM.

Toutefois, si ce smartphone ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.