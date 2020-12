Redmi 9T : un POCO M3 amélioré dévoilé avant sa présentation officielle

Redmi semble avoir envoyé le téléphone à certains youtubeurs, qui ont déjà dévoilé plusieurs vidéos de prises en main. Cependant, une partie de celles-ci semblent maintenant inaccessibles.

Redmi 9T dévoilé en avance – Crédit : Mobile Tech Podcast / YouTube

Le Redmi 9T est très similaire au POCO M3, un des meilleurs rapports qualité-prix de 2020. Il s’agit d’une version plus abordable du POCO X3, qui proposaient déjà une très bonne fiche technique pour seulement 199 euros. Nous avions également pu découvrir ce smartphone en vidéo avant sa présentation officielle.

Redmi 9T : un POCO M3 avec un objectif ultra grand-angle

La principale différence entre le Redmi 9T et le POCO M3 est le capteur ultra grand-angle. En effet, le Redmi 9T sera équipé de 4 capteurs à l’arrière, contre seulement trois sur le POCO M3. D’après les youtubeurs qui ont pu tester le téléphone, celui-ci dispose d’un capteur principal de 48 MP. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Côté processeur, le téléphone s’appuie sur un Snapdragon 662 de Qualcomm et 4 Go de RAM. De plus, le smartphone est alimenté par une énorme batterie de 6000 mAh, compatible avec la charge rapide 18 W. C’est plus que suffisant pour tenir plus d’une journée, car le Redmi 9T est équipé d’un écran LCD Full HD+ de 6,53 pouces. En haut de l’écran se trouve une petite encoche pour la caméra frontale de 8 MP.

Pour déverrouiller le téléphone, Redmi a placé un capteur d’empreintes digitales sur le bouton Power, sur la tranche droite. Tout comme le POCO M3, le Redmi 9T ne devrait pas être compatible avec le NFC pour les payements sans contact.

Le smartphone serait dévoilé par Xiaomi dans un peu plus d’une semaine, le 8 janvier 2021. On ne sait pas encore à quel prix il sera commercialisé. Cependant, comme le POCO M3 est affiché à 159 euros, il ne serait pas étonnant de voir le Redmi 9T à 169 ou 179 euros pour la version 64 Go.

Source : Mobile Tech Podcast