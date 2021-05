Redmi Note 10 5G : un tarif imbattable pour un smartphone 5G qui a tout pour plaire

Xiaomi a présenté l’ensemble de sa série Redmi Note 10, comprenant les Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 5G, ce dernier étant le seul appareil de la gamme à offrir une compatibilité 5G. Découvrez en quoi l’appareil est une proposition très intéressante à bien des égards.

Xiaomi Redmi Note 10 5G 229,90€ > Xiaomi

La 5G à petit prix

Le Redmi Note 10 5G est disponible à partir de 229 euros, un prix plancher attractif pour les utilisateurs qui souhaitent investir dans un smartphone prenant en charge la 5G sans pour autant prévoir un très gros budget pour ce faire. Le réseau 5G se développe rapidement en France et va prochainement supplanter la 4G, autant avoir un coup d’avance et choisir dès à présent un modèle compatible.

Redmi Note 10 5G – Crédit : Xiaomi

Le support de la 5G est rendu possible grâce à la puce Dimensity 700 5G de MediaTek, qui dispose d’une finesse de gravure de 7nm, tout comme les smartphones haut de gamme de 2020, pourtant vendus bien plus cher. Le Redmi Note 10 5G propose aussi la 5G en double SIM. Le modem 5G du SoC allie performances et efficacité énergétique pour une utilisation longue durée du mobile. Et avec son imposante batterie de 5000 mAh, le smartphone affiche une autonomie généreuse de deux jours. L’accumulateur supporte une puissance de charge de 18W pour accélérer la recharge.

Le MediaTek Dimensity 700 garantit une fluidité de navigation rarement observée sur un smartphone dans cette gamme tarifaire. Il permet également de profiter des jeux vidéo du Play Store (ou autre magasin d’applications) dans d’excellentes conditions, sans ralentissements et avec une qualité de graphismes élevée.

Un écran 90 Hz AdaptativeSync

L’écran DotDisplay de 6,5 pouces de l’appareil participe également à l’expérience de qualité offerte par le Redmi Note 10 5G. Son affichage avec définition Full HD+ 1080p amélioré par la technologie AdaptativeSync et sa fréquence de rafraîchissement de 90 Hz apportent une meilleure fluidité. Celle-ci permet d’adapter de manière dynamique la fréquence de rafraîchissement de la dalle afin de toujours bénéficier du meilleur rendu tout en préservant la batterie. Par exemple, il est inutile de conserver ces 90 Hz si vous regardez une vidéo qui n’affiche que 30 images par seconde. L’écran passe alors automatiquement à 30 Hz, puis revient à 90 Hz quand il y en a vraiment besoin.

Redmi Note 10 5G – Crédit : Xiaomi

L’appareil profite aussi d’une captation lumineuse à 360 degrés. Grâce à cette fonctionnalité, il déterminera avec précision la qualité de votre environnement lumineux et adaptera en conséquence automatiquement la luminosité de la dalle afin de trouver le meilleur équilibre entre visibilité et éblouissement.

Le smartphone est élégant : pas d’encoche ou de bordure supérieure, le capteur photo frontal est logé dans un poinçon dans l’écran. Malgré la présence d’une batterie aussi immense, Xiaomi a réussi à maîtriser les dimensions et le poids (moins de 200 grammes) de son Redmi Note 10 5G pour offrir une prise en main confortable.

Un appareil photo polyvalent

Le Redmi Note 10 5G est équipé d’un triple capteur photo. Son module principal de 48 MP permet de réaliser des clichés riches en détails dans lesquels il est possible de zoomer sans perdre en qualité. Il est associé à un capteur de profondeur de 2 MP qui sert notamment pour améliorer le mode portrait du téléphone, ainsi qu’à un objectif macro de 2 MP autorisant les prises de vue en gros plan.

Redmi Note 10 5G – Crédit : Xiaomi

Au niveau des fonctionnalités, on retrouve le mode nuit pour prendre des photos lorsque les conditions lumineuses ne sont pas favorables, ou encore le slow-motion pour créer des vidéos avec effets de ralenti. Nouveauté avec cette génération, la fonction de time lapse, qui permet de générer un effet de défilement accéléré d’une succession de photos pour donner la sensation de regarder une vidéo et constater les changements d’un même endroit ou d’un même objet dans le temps.

Une offre de lancement

Comme souvent avec Xiaomi, et encore plus avec sa gamme Redmi, le smartphone présente un fantastique rapport qualité-prix. Le Xiaomi Redmi Note 10 5G avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage est commercialisé au tarif de 229 euros. Il vous en coûtera 269 euros pour vous équiper de la variante avec 128 Go de mémoire interne.

Et du 18 mai au 21 juin, Xiaomi rembourse jusqu’à 30 euros sur les produits écosystème et accessoires de la marque. La marque propose également sur son site officiel mi.com le paiement en trois fois sans frais. Vous pourrez aussi profiter d’une remise de 30 euros sur l’achat d’un Redmi Note 10 5G grâce à l’utilisation de Mi Points, que vous allez pouvoir récupérer gratuitement à partir du 14 mai (200 Mi Points par jour à gagner) pour célébrer les trois ans de l’arrivée de Xiaomi en France.

Pour contenter tous les goûts, le smartphone est disponible en quatre coloris : Argent Chromé, Gris Graphite, Bleu Crépuscule et Vert Aurore.