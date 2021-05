Redmi prépare un smartphone haut de gamme avec un capteur principal de 50 MP

On retrouve généralement les capteurs de 50 MP sur les appareils haut de gamme, que ce soit les OnePlus 9, l’OPPO Find X3 Pro, les Huawei P40 Pro et Mate 40 Pro, ou encore le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Redmi Note 10 Pro chinois pour illustration – Crédit : Redmi

Cependant, tous les capteurs de 50 MP ne sont pas identiques, puisque certains sont plus gros que d’autres, ce qui leur permet de capter plus de lumière. Le plus grand à ce jour est le capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 MP du Xiaomi Mi 11 Ultra, avec une taille impressionnante de 1/1,12 pouce.

D’après Digital Chat Station, un futur smartphone de Redmi devrait être équipé d’un capteur 50 MP d’une taille de 1/1,5. Cela correspond aux caractéristiques techniques du nouveau Omnivision OV50A, qui a été annoncé en février dernier. On sait également que les futurs Pixel 6 et 6 Pro pourraient aussi proposer un capteur principal de 50 MP, mais il serait signé Sony.

Redmi pourrait enfin se concentrer sur la partie photo

Jusqu’à présent, Redmi n’a jamais utilisé de capteurs haut de gamme sur ses smartphones. En effet, son smartphone le plus onéreux, le Redmi K40 Pro+, qui n’est pas disponible en France, est équipé d’un capteur milieu de gamme 108 MP HM2 de Samsung.

En équipant un smartphone d’un capteur OV50A d’Omnisivision, Redmi pourrait significativement améliorer la partie photo. Le capteur d’Omnivision propose une couverture autofocus à détection de phase de 100 %, une taille de pixel d’un micron, un HDR échelonné et la possibilité de prendre des clichés de 12,5 MP grâce au pixel binning. D’après Digital Chat Station, le premier smartphone qui en bénéficiera ne sera pas le nouveau Redmi Note 10 Pro, qui sera dévoilé dans les prochains jours.

Le Redmi Note 10 Pro chinois n’est pas le même que le modèle disponible en France. En effet, celui-ci n’utilisera que trois capteurs au dos, dont un principal de 64 MP. De plus, il offrirait un écran 6,6 pouces FHD+ LCD 120 Hz, et non OLED. Redmi aurait fait ce choix car l’écran LCD prendrait en charge un taux de rafraichissement adaptatif à six vitesses, ce qui n’est pas le cas des écrans OLED dans cette tranche de prix.

Source : Digital Chat Station