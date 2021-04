Redmi va lancer son premier smartphone gaming la semaine prochaine

D’habitude, les smartphones gaming de Xiaomi sortent sous le nom Black Shark, mais le nouveau téléphone de Redmi ne semble pas aussi haut de gamme que le dernier Black Shark 4.

Redmi K40 Enhanced Edition – Crédit : Redmi

Redmi a dévoilé sur ses réseaux sociaux une première image du smartphone qu’il appelle Redmi K40 Game Enhanced Edition. Celui-ci ressemble beaucoup au Redmi K40 qui est sorti en France sous le nom Poco F3, mais on peut néanmoins noter quelques différences.

En effet, on sait que le Redmi K40 Game Enhanced Edition sera propulsé par un processeur de MediaTek et non de Qualcomm, le Dimensity 1200. Il s’agit d’un processeur haut de gamme, mais qui n’atteint pas les performances du Snapdragon 888 que l’on trouve sur le nouveau Black Shark 4.

Redmi va sortir un smartphone gaming abordable

Tout comme le Poco F3, le Redmi K40 Game Enhanced Edition sera équipé d’un écran FHD+ Samsung E4 OLED, mais celui-ci pourra atteindre une fréquence de rafraichissement de 144 Hz, contre 120 Hz pour le Poco F3. De plus, le téléphone sera alimenté par une batterie géante de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide 67W. Il pourrait s’agir de la même batterie révolutionnaire que celle présente dans le Xiaomi Mi 11 Ultra.

D’après les images dévoilées par Redmi, le téléphone aura droit à deux gâchettes sur sa tranche, tout comme le Black Shark 4. Pour les activer, il faudra simplement pousser un bouton, qui fera ressortir les deux gâchettes du téléphone. L’activation des gâchettes entraînera également l’apparition de deux LEDs autour des capteurs photo.

Côté photo, il semble que le module photo soit légèrement différent, mais il est encore trop tôt pour connaitre la configuration photo du smartphone. Comme Redmi a annoncé que les internautes pourraient également l’utiliser comme téléphone personnel, on imagine que le fabricant n’a pas fait de concessions de ce côté-là. Il faudra attendre la présentation officielle prévue le 27 avril prochain pour en savoir davantage. Pour l’instant, on ne sait pas si le téléphone est réservé à la Chine ou s’il sortira en France sous le nom Poco.

Source : miupdateph