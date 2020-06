Regardez 10 ans de vie du Soleil en 60 minutes époustouflantes

Crédit : NASA Goddard – YouTube

Le Soleil est l’étoile la plus importante de notre Système solaire puisqu’elle permet la vie sur Terre. Depuis son lancement en juin 2010, la sonde SDO (Solar Dynamics Observatory) de la NASA l’observe et capture une image en haute résolution toutes les 0,75 secondes. Dix ans d’observation correspondent donc à 425 millions d’images, ce qui représente 20 millions de gigabits de données. La NASA a compilé toutes ces images pour célébrer les 10 ans d’observation du Soleil par la sonde SDO. Le résultat ? Une vidéo inédite de 60 minutes intitulée « A decade of Sun » où l’on aperçoit le Soleil évoluer en accéléré.

Une photo toutes les 0,75 secondes pendant 10 ans

Les images de la vidéo sont totalement extraordinaires. Elles ont été prises à une longueur d’ondes de 17,1 nanomètres. Cette longueur d’ondes du domaine de l’ultraviolet nous permet d’observer la couronne solaire. La NASA a d’ailleurs expliqué dans un communiqué que la vidéo représente pratiquement un cycle solaire.

En regardant la vidéo, vous vous rendrez compte que les régions brillantes du Soleil et les taches solaires sont très nombreuses au début de la décennie. Les taches solaires sont les régions sombres que vous pouvez apercevoir sur l’étoile. Elles sont dues à une intense activité magnétique et à une température inférieure à celle de l’environnement. Plus la vidéo avance, plus leur nombre réduit. C’est tout à fait normal puisque cela correspond au ralentissement de l’activité solaire avant d’entamer un nouveau cycle. D’ailleurs, nous venons de rentrer dans une phase d’endormissement du Soleil qui durera une trentaine d’années.

À certains passages de la vidéo, on peut apercevoir des images sombres venant recouvrir celles du Soleil. Elles correspondent aux moments où la Terre et la Lune se positionnent entre la sonde SDO et le Soleil. Parfois, l’image du Soleil se décentre et se recentre presque immédiatement. Il s’agit alors de la recalibration des instruments embarqués à bord de SDO. Quoiqu’il en soit, on ne se lasse pas de regarder l’évolution du Soleil sur 10 ans. Cet avis est partagé puisque la vidéo de la NASA se rapproche déjà des deux millions de vues moins d’une semaine après sa publication.

Source : Live Science