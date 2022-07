Remise de 130 € pour le MagicBook de Honor (écran 16 pouces 144 Hz et Ryzen 5 5600H)

La toute dernière mouture du PC portable MagicBook 16 de Honor est actuellement en vente sur le site du constructeur à 899 € (jusqu’à minuit ce soir, au lieu de 999 €). De son côté, Amazon, pour ses Prime Day, propose la même configuration jusqu’à demain soir à seulement 749 €.

Le Honor MagicBook 16 arbore un boîtier sobre, réalisé en aluminium et qui ne pèse que 1,8 kg. Il est équipé d’un écran LCD, au format 16:9, qui supporte une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et une fréquence de rafraichissement qui peut atteindre 144 Hz. Bon point, la dalle IPS est mate. De plus, elle offre une bonne colorimétrie, puisque le Delta E que nous avons mesuré lors des tests que nous avons réalisés il y a quelques mois est inférieur à 2.

Honor MagicBook 16 > 749 € chez Amazon

La configuration tire parti du processeur AMD Ryzen 5 5600H, associé à 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Le CPU délivre d’excellentes performances, grâce à 6 cœurs physiques (12 threads). Et sa puce graphique intégrée permet de faire fonctionner certains jeux, pas trop gourmands en ressources graphiques, comme Fortnite, dans d’assez bonnes conditions.

Le PC portable est doté d’un lecteur d’empreintes digitales, intégré au bouton de démarrage de la configuration. D’autre part, ses haut-parleurs sont disposés de part et d’autre du clavier. Du coup, si ce dernier est bien doté de touches rétro éclairées, il est dénué de pavé numérique.

Pour le reste, la configuration embarque une Webcam 720p, placée dans la bordure supérieure de l’écran (alors que les précédents modèles l’intégraient dans le clavier, ce qui n’offrait pas un angle de vue idéal !). Sa connectique comprend quatre ports USB, dont deux de type C. Ils sont complétés par une sortie vidéo HDMI et la traditionnelle prise casque/micro. Et si la prise Ethernet et le lecteur de cartes mémoire sont absents, la configuration a l’avantage d’être compatible avec les derniers standards Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5.1.

Terminons en précisant que la batterie de 56 Wh assure une autonomie satisfaisante. De plus, comme le chargeur fourni a une puissance de 65 W, celle-ci peut être rechargée rapidement.

