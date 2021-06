Remise exceptionnelle de 200 € sur les Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra

Chez Cdiscount, les smartphones Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra bénéficient chacun d’une remise de 200 € grâce à un code promo.

Si vous comptiez acheter le Samsung Galaxy S21 Plus ou le Samsung Galaxy S21 Ultra c’est le moment de profiter de cette offre proposée par Cdiscount. En effet, le premier passe à 859 € au lieu de 1059 € et le second à 1059 € au lieu de 1259 €.

Samsung Galaxy Plus ou Ultra sont à petits prix chez Cdiscount

Sachez en premier lieu que si vous comptez bénéficier de cette offre, il va falloir vite valider votre panier, car les codes promo en question sont valables jusque ce soir soit le 11 juin 2021 à 23h59. A savoir également que pour que la remise de 200 € s’applique il faudra copier/coller le code LIVES21 lors de la validation de votre panier et ce quelque soit le choix de votre smartphone.

Concernant les caractéristiques techniques des smartphones, sachez que ce sont des produits performants qui devraient répondre à vos attentes. Ils sont équipés d’un écran AMOLED compatible HDR avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, d’un processeur Exynos 2100 avec 8 Go de RAM pour la version Plus et 12 Go pour l’Ultra. Ils ont des batteries plus que correctes : 4800 mAh pour le Plus et 5000 pour l’Ultra, soit de quoi tenir plus d’une journée si votre utilisation quotidienne est raisonnable.

Point positif également pour les photos, les deux smartphones vous permettront de prendre des clichés mémorables avec un léger avantage pour le Galaxy S21 Ultra.

Toutefois si vous avez des doutes, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.