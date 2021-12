Rendez-vous With Rama : la prochaine adaptation du réalisateur de Dune, Denis Villeneuve

Après Dune, de Frank Herbert, Denis Villeneuve adaptera au cinéma un autre roman de science-fiction : Rendez-vous With Rama, d’Arthur C. Clarke.

Alcon Entertainment est à l’origine du projet. L’agence avait déjà travaillé avec Villeneuve sur les films Prisonniers et Blade Runner 2049. Ce sont les CEO d’Alcon, Broderick Johnson et Andrew Kosove qui ont officialisé la nouvelle auprès de la presse. « C’est l’une des œuvres de fiction les plus intelligentes du genre ; elle pose autant de questions qu’elle n’offre de réponses, et c’est une œuvre pour notre temps ».

Denis Villeneuve s’exprimant au San Diego Comic Con International 2017- Crédits : Wikimedia/Gage Skidmore

« Cela correspond parfaitement à la brillante sensibilité de notre ami et collaborateur Denis et plus particulièrement à son amour et sa passion pour la science-fiction. » Morgan Freeman est également investi dans ce futur projet en tant que producteur.

Une œuvre majeure de Arthur C. Clarke

Rendez-vous avec Rama est un roman de science-fiction de l’écrivain britannique Arthur C. Clarke publié pour la première fois en 1973. L’histoire se situe dans les années 2130 et implique un vaisseau extraterrestre cylindrique de 50 sur 20 kilomètres qui pénètre dans le système solaire. Le récit se place du point de vue d’un groupe d’explorateurs humains qui interceptent le vaisseau pour tenter de percer ses mystères. Ils pensent que leur mission conduira au premier contact de l’humanité avec l’intelligence extraterrestre.

Le développement exponentiel que produit notre civilisation pour la conquête de l’espace aujourd’hui résonne fortement avec cette histoire.

Rappelons que Clarke est également l’auteur de 2001 : l’odyssée de l’espace. Son adaptation cinématographique par Stanley Kubrick est considérée comme une des œuvres majeures du septième Art.

Jacques Villeneuve a du pain sur la planche

Aucun calendrier n’est encore établi pour ce projet, mais nous savons que Villeneuve a déjà beaucoup à faire avec Dune Part 2. Cette suite est officiellement annoncée pour octobre 2023. Villeneuve a déclaré que le tournage commencera en juillet 2022. Le script quant à lui est en phase d’écriture.

Après cet énorme carton que représente Dune pour Warner Bros, Villeneuve devient l’un des réalisateurs les plus demandés. Il recevra par ailleurs le prix William Cameron Menzies. Celui-ci sera remis lors de la cérémonie annuelle de la Guilde des directeurs artistiques en mars prochain.

A lire aussi > Rick et Morty : trois parodies Star Wars, Dune et Age de Glace sortiront en 2022

Source : Gizmodo