Reno4 Pro : entre 5G et recharge, un smartphone ultra-rapide à tous les niveaux

Le Reno4 Pro est fait pour les dingues de vitesse

S’il fallait choisir un mot pour définir l’OPPO Reno4 Pro, ce serait sans doute celui-ci : “rapidité”. Grâce à son SoC Snapdragon 765G cadencé jusqu’à 2,4 GHz et gravé en 7nm, ce smartphone affiche des performances haut de gamme. Il permet de profiter au mieux de son mobile, sans perte de fluidité et avec des applications qui se lancent rapidement en toutes circonstances. Le Snapdragon 765G est une version boostée de la puce Snapdragon 765 qui bénéficie d’un gain de 20% de performances au niveau du GPU pour les rendus graphiques, ce qui en fait aussi un SoC idéal pour le gaming.

Le Snapdragon 765G est équipé d’un modem 5G, le Snapdragon X52, qui rend le Reno4 Pro parfaitement compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile. Une bonne nouvelle sachant que les premiers forfaits 5G débarquent en ce moment en France. De quoi profiter d’une latence faible ainsi que de débits encore plus puissants que ce que propose la 4G.

OPPO est leader sur les technologies de recharge filaire sur le marché des smartphones et le prouve une nouvelle fois avec son Reno4 Pro, qui embarque ni plus ni moins qu’une recharge SuperVOOC de 65W. Le mobile passe de 0 à 60% de batterie en seulement 15 minutes et monte à 100% en l’espace de 36 minutes. Une prouesse impressionnante.

12 Go de RAM et deux batteries

Petite originalité du Reno4 Pro, la présence non pas d’une mais de deux batteries pour assurer l’autonomie de l’appareil. Chacune dispose d’une capacité de 2000 mAh, pour un total qui atteint donc 4000 mAh. De quoi tenir facilement une journée d’utilisation intensive.

OPPO a également mis le paquet en matière de mémoire. Le Reno4 Pro a droit à 12 Go de RAM, ce qui permet de faire du multitâche et de basculer d’une application ou d’un jeu à l’autre sans que ceux-ci n’aient besoin d’être fermés, le tout en conservant le même niveau de performances. L’espace de stockage est généreux puisque ce sont 256 Go qui vont servir à stocker applications, photos, vidéos et documents.

Un écran AMOLED borderless

Si l’OPPO Reno4 Pro est bien fourni à l’intérieur, l’aspect extérieur est loin d’être en reste. Très fin et léger, le smartphone est particulièrement agréable à prendre en main. Son cadre en aluminium renvoie une impression premium et le revêtement de son dos est très agréable au toucher, en plus d’être résistant aux rayures et aux traces de doigts.

L’écran de 6,5 pouces de technologie AMOLED offre un contraste élevé, une luminosité de 500 nits pour bien voir ce qu’il se passe à l’écran même en plein soleil et un très bon rendu des couleurs. Ajoutez à cela une couverture à 100% des espaces colorimétriques DCI-P3 et sRGB. On retrouve une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels pour une densité de 402 pixels par pouce ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui apporte une bien meilleure fluidité des animations lorsque l’on navigue ou lorsque l’on joue à un jeu. Un vrai régal pour les yeux. Le format allongé de 20:9 est notamment agréable pour le visionnage de vidéos, tout comme la finesse des bordures autorisant un ratio corps-écran de 93,4%.

Des photos et des vidéos de pro

L’OPPO Reno4 Pro constitue aussi une très bonne solution en tant que photophone. Son capteur principal Sony IMX586 de 48 MP et ouverture f/1.7 est associé à une lentille ultra grand-angle 12 MP f/2.2 ainsi qu’à un téléobjectif de 13 MP f/2.4 permettant de réaliser des zooms jusqu’à 2x en optique, 5x en hybride et 20x en numérique. Le premier module cité propose à la fois une stabilisation optique et numérique, alors que les deux autres ont droit à une stabilisation numérique. Un bon choix pour conserver une bonne qualité des photos et des vidéos réalisées sans trépied.

Le mode nuit est très efficace grâce à un traitement logiciel soigné aux petits oignons. Les photos prises avec ce mode dans des conditions de basse luminosité offre un rendu sans bruit numérique et avec des couleurs vives. Le résultat est bluffant. Pour la vidéo, il est possible d’enregistrer en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 ou 30 ips. Une fonction de slow-motion jusqu’à 240 images par seconde ravira les amateurs de ralentis. En outre, OPPO propose de nouvelles fonctionnalités pour les amoureux de la vidéo, comme le mode nuit vidéo ou le mode film qui permet d’enregistrer en 21:9 et d’accéder à des paramètres de réglage professionnels.

Le capteur photo frontal 32 MP f/2.4 logé dans un discret poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran fait quant à lui très bien le travail pour les selfies, la reconnaissance faciale et les appels en visio.

Prix et disponibilité

L’OPPO Reno4 Pro est disponible au prix de 799 euros dans les coloris noir et bleu chez de nombreux revendeurs (voir liens ci-dessous).

Sachez également que ces enseignes commercialisent également deux autres modèles de smartphone de la série Reno4 : les OPPO Reno4 et OPPO Reno4 Z, tous deux compatibles 5G. Jusqu’au 26 novembre 2020, l’achat d’un OPPO Reno4 Pro ou d’un OPPO Reno4 permet de recevoir en cadeau un casque B&O Beoplay H4 2e Génération d’une valeur de 300 euros.

